El CFS Salou se despide de la Copa Catalunya en la tanda de penaltis

El Club Fútbol Sala Salou se despidió con honor el último miércoles del sueño de la Copa Catalunya. El conjunto entrenado por José Miguel López cayó a la tanda de penaltis contra l'Hospitalet Bellsport, un equipo de una categoría superior.

Los salouenses salieron al partido sin complejos, pero pronto recibieron un toque de atención por parte del conjunto barcelonés. En los primeros diez minutos de duelo, los visitantes pusieron el 0-2 al electrónico. Con todo, los de la Costa Daurada no bajaron los brazos y consiguieron igualar el encuentro antes del descanso con goles de Aarón Lozano e Iker Fernández. La dinámica se mantuvo en el segundo tiempo. De nuevo, l'Hospitalet amplió distancias con dos dianas, pero el Salou se levantó con un doblete de sus goleadores. La inercia era favorable a los locales y, con un pabellón del Milá volcado al ayudar en su equipo, el Salou tuvo opciones de asegurar la remontada antes de acabar el tiempo reglamentario. Con todo, el límite de la hazaña salouense fue la tanda de penaltis, donde acabaron cayendo por 1-4 y se despidieron de la Copa Catalunya a un paso de la final a cuatro.

A pesar de la derrota a los penaltis, la realidad es que el CFS Salou cierra su trayectoria en la Copa Catalunya con una muy buena nota. De hecho, está imbatido contra equipos de superior categoría. En su camino en la competición catalana, el conjunto salouense superó a dos equipos de categoría superior. Primero, se abrió camino ganando al Manresa Futsal por 5-2 y, posteriormente, goleó por 8-2 al Cerdanyola.

Ahora, los de José Miguel López vuelven a centrarse a la liga donde lucharán por el ascenso.