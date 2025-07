La Anilla Mediterránea empieza una semana vibrante

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La Anilla Mediterránea de Tarragona empieza a vibrar por Semana Santa. La instalación deportiva tarraconense cumple su tradición particular año tras año con multitud de deportes y competiciones de los más jóvenes. Ayer, el waterpolo y el rugby llenaron de vida y fueron el pistoletazo de salida –después de la Liga Acell Futsal del sábado– de una semana de plena ebullición deportiva en la ciudad.

El HaBaWaBa llegaba a su tramo final de la competición. El sábado y domingo, un millar de niños de 69 equipos pasaron por la piscina Sylvia Fontana para exhibir su talento en el waterpolo un deporte que, curiosamente, tiene poca presencia en la ciudad, pero que no ha impedido que el torneo se consolide. No sólo vibraba el agua de la piscina con los partidos, sino que las graderías estaban cargadas de familiares bien conscientes de dejarse la garganta para animar a sus jóvenes. Como una colmena de abejas, la gente revoloteaba en torno a la piscina. Los equipos esperaban su oportunidad durante la mañana en las puertas de la piscina, mientras que familiares y curiosos aprovechaban el resguardo a la sombra para tomarse una pequeña tregua con unos aperitivos.

Las graderías de la piscina Sylvia Fontana estaban cargadas de familiares.Gerard Martí

La climatología acompañaba el acontecimiento. El sol marcaba presencia y la jovialidad del calor de la primavera daba más vitalidad a todo una Anilla Mediterránea donde no había espacio ni para un coche más en su aparcamiento. Ayer no fue el momento del Palau d'Esports Catalunya. Este todavía dormía sin actividad, y será a partir de hoy cuando coja el protagonismo. Desde este lunes hasta el miércoles, el torneo MNBASKET llenará el equipamiento con 224 equipos para que el baloncesto vuelva a lucir sobre el parquet. El deporte no sólo se quedará en la Anilla, porque también desde hoy al miércoles el pabellón Sant Pere i Sant Pau acogerá el torneo ASB de voleibol femenino con más de 600 deportistas.

Ayer, sin embargo, también fue el momento para el rugby. El Club Rugby Tarragona disputaba la final de Segunda Catalana con su equipo sub-14. Los Voltors más jóvenes disfrutaron en su escenario habitual, el campo de rugby de la Anilla, de la exigencia de un partido que decidía el título del campeonato y del trabajo de todo el curso. Fue una imagen curiosa, porque mientras que los jóvenes Voltors se enfrentaban al Gòtic de Barcelona, se podía sentir y ver en el fondo los duelos de waterpolo en la piscina Sylvia Fontana, una coexistencia vibrante en la mejor de las armonías.

El equipo sub-14 del Club Rugby Tarragona disputando la final de la Segunda Categoría de la liga catalana en su campo de la Anilla.Gerard Martí

Quien no se perdió el partido fue el conseller de Deportes Mario Soler. Vestido con los colores del Club Rugby Tarragona, estuvo presente en la victoria de los tarraconenses por 49-29 y fue el encargado de entregar el trofeo a los jóvenes, desatando la euforia de la celebración en la Anilla. El concejal también tuvo tiempo para presenciar el waterpolo y tendrá trabajo esta semana para no perderse ningún torneo en una Anilla Mediterránea que, año tras año, muestra lo que puede ofrecer para estas fechas.

El show sólo acaba de empezar y esta semana la Anilla seguirá vibrando con el deporte y con los más jóvenes como protagonistas.