Núria Castán Barón, rider del equipo internacional de Head Snowboards y del equipo nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow, ha acabado tercera de la final del Freeride World Tour celebrada esta mañana en Verbier y acaba así tercera del Freeride World Tour 2025. Castán ha completado una técnica y rápida línea Bec des Rosses.

«Con el tercer lugar de hoy, esta temporada he conseguido 3 podios con 3 terceros puestos. Hoy he escogido una línea más enfocada al freeride y con mucha pendiente. Teníamos 3 starts con la opción de ir a la izquierda donde está realmente el gran Bec des Rosses y no me lo he pensado dos veces. Siempre hemos competido sólo en el Pequeño Bec des Rosses a la derecha de todo. La verdad que impresiona la pendiente y exposición que tiene con tantas rocas, pero era una buena oportunidad poder bajar por aquí. En general creo que he hecho un buen descenso, un par de errores pero con un doble al final que creo que ha puntuado bien. Muy contenta de bajar por esta zona que es tan mítica y tiene tanta historia del freeride y en este año que hace 30 años que se celebra el Xtreme Verbier, así como subir otro peldaño más quedando tercera en la general y del mundo. Iremos a por más la próxima temporada», afirma Castán.

Núria Castán ha salido primera de las cuatro riders que competían en la final de hoy. Gracias a su bajada, ha conseguido puntuar más que la francesa Ana Martínez y conseguir así subir un puesto en la clasificación general. Los jueces le han otorgado 74 puntos y a Ana Martínez 72 puntos.

Gracias a este resultado, Núria Castán finaliza la temporada en tercera posición del Freeride World Tour 2025 con 25.595 puntos, por detrás de Noémi Equy con 42.000 puntos y Michaela Davis-Meehan con 35.600 puntos. Ana Martínez acaba cuarta con 25.425 puntos. La freerider catalana ha conseguido tres terceros puestos esta temporada y consigue así su objetivo de posicionarse de nuevo en el top 3 mundial, después de quedar subcampeona del Freeride World Tour en el 2024.