Núria Castán quiere repetir podio para alcanzar las finales del FWT

Núria Castán se prepara para afrontar la última prueba del Freeride World Tour (FWT) en la montaña de Fieberbrunn, en Austria. La rider de Almoster disputará su bajada entre este sábado y el próximo jueves, cuando lo permitan las condiciones meteorológicas. Esta será la última prueba de la temporada regular, y también la última oportunidad de la almosterenca de clasificarse de cara a la fase final de Verbier, en Suiza, y, al mismo tiempo, para el primer Mundial que se celebrará en Andorra en 2026.

Ahora mismo, Castán es quinta en la general y está a pocos puntos de la cuarta clasificada, la primera de las posiciones que disputarán las finales. Para tener la posibilidad de asaltar el título, la almosterenca tendrá que repetir el éxito de la última prueba.

El último sábado, Castán alcanzó la tercera posición en Georgia después de un rápido y completo descenso. La almosterenca destacó que «el objetivo era hacer una línea inteligente que me permitiera llegar a meta sin caer y poder así subir al podio. Así que estoy muy contenta de haber hecho una línea completa y rápida que me ha permitido subir al podio de nuevo en Georgia». Además, destacó que «me permite acercarme al corte para la final de Verbier que es el objetivo de esta temporada. Ahora me toca seguir y prepararme para la próxima parada del FWT».

Castán salió en sexta posición y la puntuación de 69,33 la posicionó en tercera posición. La francesa Noemí Equy finalizó primera con 79 puntos, seguida por la australiana Michaela Davis-Meehan que ha conseguido 70.33 puntos. Con este resultado, Castán sube de la sexta a la quinta posición en la general, y aumentan sus opciones de conseguir la plaza para la final del FWT en Verbier, a la que sólo accederán las cuatro mejores riders del circuito y que se clasificarán también automáticamente para el primer Mundial de Freeride en Andorra a principios de 2026.

La almosterenca cuenta con 16.075 puntos, mientras la cuarta clasificada, Audrey Hebert tiene 16.640 puntos. De esta manera, repetir una actuación como la del último fin de semana daría a la almosterenca la clasificación a la fase final, siempre que la canadiense Audrey Hebert quede por debajo en la clasificación en Austria. Hasta ahora, Núria Castán ha participado en las cuatro pruebas del circuito de snowboarding del Freeride World Tour y es la única atleta española en participar. El año pasado, alcanzó el subcampeonato y este año apunta a luchar por el título.

Para conseguirlo, habrá primero de superar la prueba de Fieberbrunn, en Austria. Castán ya conoce a la perfección la prueba austríaca. El año pasado, esta fue la primera de la fase final y, entonces, la almosterenca alcanzó el bronce.