Núria Castán suma el primer podio de la temporada al FWT

Núria Castán vuelve a volar sobre la nieve. El almosterenca alcanzó ayer el primer podio de la temporada con una tercera posición en Val Thorens, Francia, en la segunda prueba del Freeride World Tour. Castán es la única representante española en el circuito y capitana por la Real Federación Española de Deportes de Invierno y ayer volvió a brillar después de estrenar la temporada con una caída en la primera prueba que la dejó hospitalizada.

Castán mostró una capacidad de superación y resiliencia propia de una estrella del mundo del snowboarding desde hace años. Como es habitual, ayer afrontó el descenso de la cara de la montaña de Val Thorens con el objetivo de asaltar las primeras posiciones. El accidente de la primera prueba la dejó en séptima posición en la general, así que necesitaba recuperar puntos para conseguir su objetivo de ganar el Freeride World Tour. La competición afronta un circuito de pruebas que otorgan puntos según la posición y que se acumulan en el ranking general para establecer un ganador a final de temporada. De momento, Castán, con el podio de Val Thorens asciende hasta la cuarta posición de la general.

Ayer, la almosterenca completó bajada excelente, combinando fluidez y técnica, cosa que le valió una puntuación de 83 puntos, situándose provisionalmente en segunda posición, sólo por detrás de la francesa Noémie Equy, que había conseguido 88 puntos. No obstante, en el último descenso de la jornada, la también francesa Marion Haerty, que contaba con una wildcard para disputar el acontecimiento como invitada. La francesa firmó una actuación espectacular, alcanzando 95 puntos y relegando a Núria a la tercera plaza definitiva.

Preparada para el objetivo

Después de alcanzar el podio, Castán apuntó que «las condiciones de nieve eran muy buenas y he disfrutado mucho de la bajada. Quería hacer una línea de la cual pudiera estar satisfecha al llegar abajo. Es cierto que me he olvidado de un salto en la parte final, y creo que eso ha marcado la diferencia con las otras competidoras». Sin embargo, la de Almoster señaló que «después de la caída en Baqueira y la contusión que sufrí, estoy muy feliz de haber decidido competir y seguir en el circuito. Este resultado me da confianza para seguir trabajando y escalando posiciones en las próximas paradas».

El próximo reto de Núria Castán será|estará en el Kicking Horse en el Canadá, una prueba que se disputará entre el 7 y el 13 de febrero. El almosterenca tiene cuentas pendientes en esta montaña, porque es un descenso que se lo ha resistido en las últimas temporadas. El objetivo no es otro que romper barreras y volver a sumar podios para colocarse en una buena posición en el ranking general.