Conquistando el mundo, de pantalla en pantalla

Nacido en Colombia, pero criado en la Pobla de Montornès, Sebastián Jiménez ha trazado una trayectoria artística que lo lleva de las plazas de Torredembarra hasta los grandes escenarios y las pantallas internacionales. Con una combinación de disciplina, talento y perseverancia, ha pasado de practicar calistenia autodidacta en las calles a ser una figura reconocida en el mundo de la danza aérea. «Al principio era únicamente un hobby. Me lo pasaba muy bien entrenando y aprendía mirando vídeos de YouTube. Poco a poco fui cogiendo más nivel y empecé a participar en competiciones, hasta que un día me ofrecieron trabajar en un club de Ibiza haciendo espectáculos,» explica Jiménez.

Estuvo allí donde el artista se inició en la disciplina de la danza aérea. «Trabajando conocí a varios artistas de circo que me recomendaron entrar en el mundo de los aéreos, ya que consideraban que tenía potencial y tiene mucha más demanda profesional,» explica. Fueron los mismos compañeros que lo introdujeron a este nuevo arte. «Mis amigos me enseñaron los básicos, y más tarde, tuve la oportunidad de recibir clases privadas de artistas internacionales mucho buenos», explica. Desde entonces, el artista aéreo ha pisado numerosos escenarios y aparecido en las pantallas de todo el mundo, ganando reconocimiento gracias a su paso por programas con gran audiencia, como es el caso de Got Talent y Tú sí que vales.

Coleccionando pases de oro

Su debut como concursante televisivo fue el año 2017, concretamente en la segunda temporada de Got Talent España. «El programa todavía era bastante nuevo, y pensé que sería una buena ventana para darme a conocer». Allí consiguió su primer pase de oro, en aquel caso del presentador Santi Millán. En el 2024, Jiménez probó suerte a la versión estadounidense del show, esta vez con su compañera Sonia Moreno. Allí, el dúo consiguió que el durísimo Simon Cowell, miembro del jurado y creador del formato, pulsara el botón dorado, un hito nada fácil. «Es el más exigente, y acostumbra a favorecer a los concursantes musicales. Nosotros fuimos los primeros acróbatas a conseguir su pase de oro», afirma Jiménez.

Un final agridulce

A pesar del exitoso paso por el programa, a la final la pareja se quedó en las puertas del top 5, siendo eliminados de la competición. «En aquel momento tienes sentimientos encontrados. Por una parte da mucha rabia no ganar después de tanto esfuerzo, pero al mismo tiempo todos sabíamos quién sería el ganador. Él tenía muchísimos fans en los Estados Unidos y al final es el público el que escoge», lamenta. Así y todo, asegura, siempre recordará la experiencia vivida al país norteamericano como una etapa muy especial. «No ganamos, pero fuimos muy bien recibidos y tuvimos muchísimo apoyo de la gente», asegura.

Después de un 2024 trepidante el acróbata, afirma, necesita «frenar durante un tiempo». «En un año hemos participado en tres concursos diferentes, lo que es una auténtica locura», admite. Se trata de Tu sí que vales Italia, donde la pareja quedó en quinta posición; y la versión francesa de Got Talent, de la cual tuvieron que retirarse antes de las semifinales por motivos personales «Nosotros creamos números diferentes para cada show, porque nos gusta cambiar constantemente, innovar, y eso requiere mucha energía y muchos ensayos», explica. «A más, la exposición constante a las valoraciones del jurado y las opiniones del público también implica una presión palabra grande», confiesa.

Lejos de casa

Aunque a Jiménez le gustaría pasar más tiempo con su familia, admite que lo más probable es que su futuro profesional siga desarrollándose fuera del país. «Desgraciadamente, para tener una carrera sólida y ganar un buen sueldo siempre tengo que salir de España. Aquí, espectáculos como los Dinner Shows o los teatros Variétés, no son tan populares como por ejemplo en Alemania», lamenta.

Actualmente, explica, su objetivo es seguir girando por el mundo y hacer crecer su marca personal. «Quiero trabajar en los lugares más prestigiosos, que me conozcan en todas partes», expresa Jiménez. De esta manera, explica, se acercaría más a uno de sus sueños: protagonizar su propio espectáculo. «Nos encantaría tener un show que fuera 100% nosotros, poder mostrar nuestra manera de ver el arte», concluye el acróbata.