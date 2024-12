El Club Tennis Taula Ganxets de Reus celebra diez años de trabajo y esfuerzo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Diez años dan para mucho. El Club Tennis Taula Ganxets de Reus celebró el viernes su décimo aniversario con una cena conmemorativa y solidaria en el restaurante Círcol. En este los tres fundadores del club, el presidente Joan Carles Virgili, Moisés Forn y Jacob Anguera soplaron las velas para celebrar todo el trabajo y esfuerzo de una década que ha puesto en el club reusense en la élite del tenis mesa estatal.

La aventura empezó con una conversación entre Joan Carles Virgili y el entonces concejal de Deportes del Ayuntamiento de Reus, Sebastià Domènech. Esta fue la chispa que, de la mano de Forn y Anguera se convirtió en una pequeña llama en la que nació el club con las dos primeras jugadoras, Alba y Jordina, hijas de Joan Carles Virgili. El presidente, siempre vinculado al mundo del tenis mesa, cogió el timón con las ideas claras de construir el proyecto sobre tres grandes ejes y con la intención clara de apostar por el deporte femenino.

Por una parte, crear una escuela de joven talento. En segunda instancia, trabajar al llegar a la élite porque, según Virgili, «es importante generar referentes a los que los más jóvenes puedan mirar para aprender». Finalmente, y punto más importante, el aspecto social. Según Virgili, «la razón de existir del club es que aporte a la sociedad y al territorio. Si dedicara sólo esfuerzo para ganar, quedaría un proyecto vacío. Tenemos que aportar a la sociedad».

Por este motivo, muy de entrada al proyecto se llegaron acuerdos con asociaciones como la Fundación Deporte Solidario Internacional (ESI) para impulsar la integración social de los niños a través del tenis mesa. Además de impulsar el deporte en las personas que sufren Parkinson con un equipo de 21 personas. Estos acuerdos se suman a los de Down Tarragona y el Club Esportiu Alba de Reus, demostrando la apuesta del club en el aspecto social y aportar valores en el territorio a través del tenis mesa.

De buscar referentes a ser uno

Para hacer crecer el club, Joan Carles Virgili sabía lo que tenía que hacer. «Cuando fui al Campeonato de España a Antecarcome con mis hijas, me dediqué a hablar con todos los clubs grandes del momento que estaban en el torneo. Me fijé en lo que hacían bien e intenté mejorar lo que creía que no era correcto», apuntó Virgili. Además, añadió que «entonces, me dijeron que para conseguir llegar a la élite y ganar títulos se necesitaban 25 años. Nosotros, con esfuerzo y trabajo, lo conseguimos en el séptimo».

Desde aquel momento, en los diez años, el club ha crecido a los 180 jugadores y se ha convertido en un referente en la élite del tenis mesa «con la ayuda de nuestra alma mater, Svetlana Skobinka y los diferentes patrocinadores», apuntó Virgili.

En el recuerdo de estos diez años, el presidente destaca, entre muchos momentos, el día que el equipo ganó la Copa de la Reina «entonces no éramos conscientes de lo que significaba este hito», apuntó. Ahora, con la mirada al futuro, Joan Carles Virgili señaló dos sueños que ya trabajan para hacer realidad: «Queremos conseguir unas nuevas instalaciones con un gimnasio y un local social que nos ayuden a crecer en jugadores y en calidad de la formación» y, la segunda «crear una escuela internacional de jóvenes deportistas».