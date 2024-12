L'Ajuntament de Tarragona reconeix a la tricampiona de patinatge de velocitat Carla Plana

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Carla Plana va rebre ahir el seu homenatge a l’Ajuntament de Tarragona. La jove patinadora del Club Gimnàstic ha completat una temporada de rècord, assolint el tricampionat d’Europa i participant en el Mundial de patinatge de velocitat.

Des del consistori tarragoní no van voler deixar passar l’ocasió. L’alcalde Rubén Viñuales, acompanyat del regidor d’Esports Mario Soler, van atorgar una placa a la jove patinadora tarragonina per reconèixer el seu talent. L’alcalde va destacar que «és absolutament impressionant els èxits aconseguits amb el futur que tens al davant».

Plana va tancar la temporada amb tres medalles d’or i una medalla de bronze al Campionat d’Europa de Velocitat. A més, Viñuales va apuntar que «sobretot és d’especial orgull veure l’esforç d’una jove que ha de tenir una bona disciplina per a estar a l’elit del seu esport. Això se suma als sacrificis de no poder fer el que potser els teus amics sí que fan i, a més, compaginar els entrenaments amb els estudis».

La passió per la velocitat ve de lluny. El talent i l’esforç de Carla Plana l’ha fet acumular medalla rere medalla des de l’àmbit català al nacional representant la selecció espanyola. Alexandra Palos, coordinadora de l’equip de patinatge del Nàstic va destacar que «aquest és un reconeixement per a molts anys de treball. La secció va començar fa dotze anys des de zero, i és un orgull per a mi aquest reconeixement per a la nostra patinadora».

La protagonista, Carla Plana, va agrair el reconeixement amb certs nervis a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tarragona. La patinadora està acostumada a ser el centre d’atenció, però sobretot a la velocitat. En el seu dia a dia segueix una rutina exigent per millorar el seu nivell, però també és una ajuda important per a la resta de companys de la secció.

«Com a figura de l’equip intento que tothom arribi on soc jo. En tots els entrenaments, sempre dedico una estona a ajudar als meus companys perquè pugem el nivell plegats i aconseguir ser encara millors», va apuntar Plana.

La seva rutina també es manté a la selecció espanyola. «Allà em sol tocar guanyar, però també em toca ajudar a la resta. És un esport d’equip i des de la selecció vam preparar un pla i tant jo com la meva companya vam obtenir l’or i la plata».

Ara, Plana es troba en plena pretemporada, preparant-se per als nous objectius. La patinadora té en el punt de mira «tornar a participar en el Campionat d’Europa i en el Mundial». El que està clar és que l’Ajuntament haurà de preparar un nou reconeixement el pròxim any.