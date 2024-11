Stella Beazzutti e Hicham Anfalous ganan una 3.ª Tarraco Health Race con 1.550 participantes

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona no faltó en su cita con la solidaridad. La Tarraco Health Race se consolidó en su tercera edición como una de las carreras referentes de la ciudad. El chubasco repentino en la salida de la competición no fue suficiente para parar a las casi 1.550 almas que latieron ayer por las calles de Tarragona.

La calle Via de l'Imperi Romà se llenó de latidos solidarios desde primera hora. La carrera organizada por el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona (COMT), con la colaboración con el Ayuntamiento, reunió personas de todo tipo. Desde corredores preparados para competir para llevarse la carrera a aquellos que participaban por primera vez. También no faltaron las familias, muchas completaron el circuito de la caminata mientras que otros, incluso, completaban la carrera de 5K tirando el cochecito de sus hijos. Además, tampoco falló el conseller d'Esports de la Generalitat Berni Álvarez. Todos ellos estuvieron preparados en el pistoletazo de salida y colaboraron en la carrera solidaria. La Tarraco Health Race consiguió recaudar en total 11.203 euros, que se destinaron a la asociación Si jo puc, tu també #EPILEP, entidad que trabaja para dar apoyo y visibilidad a las personas con epilepsia.

Toda la lluvia que tenía que caer durante el día de ayer se concentró para incrementar el reto de la Tarraco Health Race. Concretamente, a ser poco después de la salida, pero no disuadió a los casi 1.550 participantes. Los primeros en llegar fueron los de la carrera 5K con Ricardo José García y Katherin Chaplin al frente de las clasificaciones masculina y femenina respectivamente. La categoría reina fue la 10K y la expectación en la línea de meta no disminuyó a pesar del chubasco. Hicham Anfalous, corredor independiente, fue el más rápido de la Tarraco Health Race con una marca de 35,04’. Mientras que Jordi Garcia y Nono Anguita completaron el podio poco después. Como no podía ser de otra manera, Stella Beazzutti ganó en la modalidad femenina con una marca de 40' 13''. La corredora ya se coronó el año pasado y parece que nadie le puede quitar la corona en Tarragona. Por otra parte, Ester Casajuana y Anahi Herrera completaron el podio femenino.

La calle Via de l'Imperi Romà fue toda una fiesta. A medida que los corredores llegaban, el ambiente se llenaba de comentarios satisfechos de los que se estrenaron y de otros que, sin palabras por el cansancio, sonreían y celebraban en familia o con los amigos el reto conseguido.

El presidente del COMT, el Dr. Sergi Boada, cerró destacando que «la carrera no sólo se ha consolidado y ha superado todas las expectativas de participación, sino que reafirma el compromiso solidario de nuestra ciudadanía».