El CF Icomar apuesta por el fútbol femenino

El barrio de Icomar de Tarragona transpira fútbol y, sobre todo, fútbol femenino. El club tiene ocho equipos federados, cuatro masculinos y cuatro femeninos, entre los cuales destaca el amateur femenino, que está demostrando ser uno de los equipos punteros de Segunda División Catalana.

El conjunto entrenado por Eloi Gili venció al Nàstic la última semana por un ajustado 4-3. Hasta ahora, ningún equipo había conseguido ni marcar al club grana, pero las leonas de Icomar batieron la bestia.

Como destaca Eloi Gili, entrenador, coordinador y tesorero del Icomar, el fútbol femenino y el barrio han estado vinculados desde hace mucho tiempo. «Desde hace dieciocho años siempre ha habido equipos femeninos en el club. Siempre se ha trabajado y hemos crecido en este aspecto». El club es quizás una anomalía en la que hay un equipo amateur femenino, pero no masculino. «Nos centramos para igualar el trato entre los dos equipos amateurs, pero cuando no fue posible formar uno masculino, decidimos que la apuesta sería por el femenino».

Desde entonces, el club trabaja con el objetivo de «consagrar al club en todas las categorías para tener una estructura más estable» indicó Gili. Además, añadió que «ser un club pequeño lo complica todo, pero con tiempo y persistencia, seguro que nuestro trabajo nos da los frutos para seguir creciendo».

Con unos 160 jugadores federados, el Icomar destaca como una pequeña familia que crece con el fútbol. «Nuestros recursos económicos son limitados, la gente sabe bien que nos cuesta mucho pagar los árbitros, la ropa y todo el que podemos. Con todo, el grupo ha demostrado ser una familia. Nos ayudamos entre todos y es muy bonito ver jugadoras con un gran nivel que deciden continuar con nosotros porque tienen este sentimiento de pertenencia y que al mismo tiempo, trabajan bien y a gusto», apuntó Gili.

Concretamente, el técnico destaca que el grupo está formado «por una buena mezcla entre jugadoras veteranas que hace tiempo que juegan, y jóvenes con talento y con muchas ganas de aprender». Esta fórmula es lo que ha llevado al Icomar a la segunda posición, invicto, y con el objetivo de llegar el más alto posible.

Rayo McQueen y Zinky Winky , claves

Cualquier persona que siga la competición y eche un vistazo a las actas arbitrales verá una rara avis entre las jugadoras del Icomar. Jugadoras como Rayo McQueen, Bomibita o Zinky Winky son claves en el once de Eloi Gili. Estos no son más que sobrenombres de las jugadoras reales.

«En nuestro grupo hay muy buen ambiente. Siempre estamos en broma y cuando una jugadora empezó el resto siguió», apuntó Gili. Detrás de la identidad de Rayo McQueen se encuentra Isabel Sánchez, que, según el técnico «se lo puso ella misma porque, precisamente, no es la más rápida del equipo y siempre sus compañeras bromeaban», destacó el técnico. «Entiendo que hay gente que no le guste. A veces hay que recordar que el fútbol es un juego, y pasárselo bien y competir seriamente no son antónimos», añadió.

El sábado, contra el Nàstic, el campo estuvo lleno para celebrar la victoria por 4-3 Gili apuntó que «dije a las jugadoras que estos son los partidos bonitos de jugar, los partidos que deciden campeonatos a la larga y pudimos demostrar, delante de todo el barrio, que no sólo podemos luchar de tú a tú contra todo un Nàstic, sino que también lo podemos ganar.»