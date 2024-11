Íñigo Villacampa: el talento tarraconense que triunfa en el tenis universitario de EEUU

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Ahora hace un año y medio, el tenista tarraconense Íñigo Villacampa Goñi cogió las maletas para empezar una nueva etapa en la pequeña ciudad de Quincy, en el estado de Illinois dels Estats Units. El jugador del Club Tennis Tarragona se ganó esta oportunidad exhibiendo su talento en tierras tarraconenses. Además, ha empezado su aventura en el país norteamericano por la puerta grande, porque el curso pasado fue nombrado como Freshman of the Year, un título que se da al mejor jugador debutante.

Si los Estados Unidos tiene el sobrenombre del país de los sueños y las oportunidades es por alguna cosa. Después de destacar en el mundo del tenis en Cataluña, Villacampa recibió la oportunidad de continuar su carrera y los estudios con una beca en la pequeña y fría ciudad de Quincy. «Lo estaba haciendo bien en España, así que tan pronto como me surgió la oportunidad de poder continuar mi carrera en los Estados Unidos la acepté, porque, en el mundo del tenis español, si no eres el mejor, la realidad es que es muy caro mantener el ritmo», destacó el tenista tarraconense.

Este modelo para recaudar talento es habitual en casi todos los deportes en los Estados Unidos. Con esta beca, Villacampa progresa en sus estudios y también en el tenis para los próximos cuatro años. Eso, sí, siempre manteniendo el nivel alto que exigen desde la Universidad. De hecho, Villacampa destacó que «si el entrenador no te ve bien o si no cumples los requisitos te puede dejar fuera de los partidos. Por otra parte, también importa el nivel académico, porque si los estudios no van bien, también acaba teniendo repercusiones en la beca».

Estudio y trabajo diario

Un curso de Íñigo Villacampa en la Universidad de Quincy se divide en dos periodos. El primero, entre septiembre y diciembre centrado en el estudio y la preparación, y el segundo, entre la última semana de enero y la primera de mayo en el que es temporada de torneos.

El día a día de un atleta becado consta con los estudios por la mañana y entrenamientos por la tarde. A nivel universitario, cada alumno cuenta con un tutor que aconseja las asignaturas a escoger para graduarse cuanto antes mejor, mientras que a nivel deportivo, el entrenador marca las pautas de entrenamiento y también selecciona los partidos que se disputará, siempre representante el equipo de la Universidad.

En los Estados Unidos le dan mucha importancia al físico, así que cada entrenamiento empieza incidiendo con ejercicios que ayudan a fortalecerte. Posteriormente, se procede a entrenar situaciones concretas de los partidos», destacó Villacampa.

Formar parte de la élite

Durante la temporada, la competición se transforma en el centro de atención, y cada fin de semana Villacampa viaja para participar en diferentes partidos de la Great Lakes Valley Conference, una liga en la que compiten equipos de un total de quince universidades de los Estados Unidos. En este periodo, el control sobre los participantes se acentúa. «Antes y después de cada partido hacemos baños de hielo, nos cuidan la alimentación y los entrenamientos se hacen más exigentes. Al final, nos están pagando una beca para jugar y para formar parte de la élite del tenis. Es un precio más que aceptable», subrayó Villacampa.

El tarraconense se estrenó por la puerta grande. El año pasado fue nombrado como mejor jugador debutando con el título de Freshman of the Year por la Great Lakes Valley Conference. Concretamente, Villacampa acumuló un récord de 13 victorias y 5 derrotas en los partidos individuales y 10 victorias y 5 derrotas en la modalidad de dobles con su compañero Zach Willing. Este rendimiento lo situó como el decimosexto jugador de la conferencia y el mejor debutante. Villacampa seguirá creciendo este año como Sophomore, jugador de segundo año, y no descarta quedarse en los Estados Unidos una vez haya finalizado la beca con el objetivo de hacerse un nombre en el mundo del tenis.

Tarragona no se olvida

El tarraconense no se desliga de sus raíces. Durante las vacaciones de Navidad y en verano vuelve a Tarragona para reunirse con la familia. Además, sigue siendo uno de los jugadores referentes del Club Tennis Tarragona. De hecho, este verano quedó subcampeón de Cataluña con el equipo Absoluto masculino.