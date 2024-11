Ryunosuke Omi y Núria Llansó ganan la Prades Epic Trail Costa Daurada

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Ryunosuke Omi y Núria Llansó fueron los grandes ganadores de la Montañas de Prades Epic Trail Costa Daurada, concretamente a la modalidad de los 25 km. El domingo, la carrera puso punto final a la segunda edición acogiendo las pruebas de 25 y 12 km, además de una modalidad no competitiva de 6 km en la que una treintena de niños ha descubierto el trail al lado de sus padres.

En la modalidad de los 25 K participaron un total de 143 corredores y Ryunosuke Omi y Núria Llansó fueron los campeones. El corredor japonés, que hace un año trasladó su residencia en España, hizo una carrera perfecta hasta cruzar en primera posición la línea de meta con un tiempo de 1h44'37''. «Ha sido un día increíble donde la meteorología, los recorridos y la gente han estado genial. Estoy muy contento de haber ganado aquí, con los grandes corredores que había», destacó Omi cuando acabó la carrera. Detrás suyo, el vencedor de la última edición, Miquel Corbera, pagó el desgaste de toda la temporada consiguiendo la segunda posición. Por su parte, el asturiano Andrés García subió al tercer cajón del podio.

En la categoría femenina, Núria Llansó impuso su ley en los rápidos ascensos de la Ermita de l'Abellera y se destapó como una importante estrella emergente. «Para mí, Prades es sinónimo de felicidad, de familia, ya que todos hemos participado en alguna de las pruebas, y de unos paisajes super bonitos», compartió la corredora de 19 años. En segundo lugar, finalizó la también catalana Natalia González y Eli Gordón cerró el podio en tercera posición.

Presencia tarraconense

La prueba de los 12 km y 630 metros de desnivel positivo contó con presencia tarraconense en lo más alto del podio. De entre los 154 corredores , Oriol Gibert, de los Pallaresos, y la tarraconense Denisa Oprinca fueron los ganadores.

El corredor de Pallaresos se escapó en la primera subida y apretó hasta el final, acabando en 1h05'21,''. Por otra parte, Oprinca dio la sorpresa ganando con un tiempo de 1h30'34''. «No me esperaba este buen resultado. La carrera ha sido intensa. No me he podido relajar en ningún momento porque estaban muy cerca la segunda y la tercera corredoras», remarcó Oprinca.

Finalmente, el reusense Julen Calvó y Gemma Arenas se proclamaron campeones de la carrera de los 90 Km. Raul Butaci y Miguel Ángel Heras completaron el podio masculino y Elisabeth Ríos y Raffaella Canino el femenino.

El Epic Trail Costa Daurada repartió 25.000 euros en premios. Desde la organización ya miran de cara a la tercera edición, que será el 8 y 9de noviembre de 2025.