La Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona acogerá 1.500 participantes este domingo

La 33.ª edición del Mitja Marató + 10K Ciutat de Tarragona será este domingo 3 de noviembre y ya ha llegado al máximo de participantes: 1.500 corredores y corredoras. Del total de participantes, 799 correrán la Mitja Marató y 701 harán la carrera de 10 kilómetros. Es uno de los acontecimientos deportivos más emblemáticos de la ciudad organizado por Tarragona Esports que contará con cerca de 200 personas voluntarias.

La principal novedad de esta 33.ª edición es el nuevo recorrido, un itinerario más urbano y céntrico que se ha consensuado y adaptado a las preferencias de los participantes y que se estrena este año. Tanto la Mitja Marató como la carrera de los 10 kilómetros saldrán a las 9 horas y, por primera vez, lo harán desde el cruce entre las calles Vidal i Barraquer y Torres Jordi.

También por primera vez, la Mitja Marató se completará dando dos vueltas en un recorrido que recorrerá las vías y las plazas más emblemáticas del centro de la ciudad como son la plaza Imperial Tàrraco, la Rambla Nova y la plaza Unesco. Otra novedad del recorrido es que este año sólo se llegará hasta el muelle de Llevant del paseo de la Escullera y se devolverá por el Moll de Costa hasta llegar a la calle Vidal i Barraquer. El circuito de la carrera de 10 kilómetros será el mismo, haciendo una vuelta y sin el tramo del paseo de la Escullera.

Dispositivo especial de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana ha preparado un dispositivo especial para la celebración de este acontecimiento deportivo en la ciudad. La circulación de vehículos en la ciudad se verá afectada durante unas horas, sobre todo en las calles que forman parte del recorrido: Torres Jordi, Vidal i Barraquer, plaça Salvador Allende, Enric d'Ossó, Rambla Lluís Companys, plaza Imperial Tarraco, Rambla Nova hasta el Balcó del Mediterrani, Girona, Rambla Vella, Joan Fuster, Barranc de Terres Cavades, varias vías de la Vall de l'Arrabassada, paseo marítimo Rafael Casanova hasta el Port Esportiu, acceso al Muelle de Llevant (escullera), paseo de l'Escullera, Moll de Costa, paseo Independència y Manuel de Falla.

A causa de la alta participación de corredores y corredoras y para poder preparar la zona de salida y llegada, estará prohibido estacionar en las calles Josep Català Rufà y en la prolongación de la avenida Vidal i Barraquer y de Torres Jordi hasta la calle Pere Martell (acceso al Serrallo). Y para la instalación de las infraestructuras necesarias, a partir de las 6 horas del domingo 3 de noviembre se cortarán los accesos a Torres Jordi, desde el paseo de la Independència, la avenida Vidal i Barraquer y la calle Reial. A las 8.30 horas se cortará el tráfico en el resto del circuito con motivo de la ubicación de los elementos de canalización de la carrera. Una vez acabado el acontecimiento, aproximadamente hacia las 11.30 horas, se mantendrá sólo el corte de la zona de llegada, concretamente en la calle Torres Jordi y sus accesos.

La Guardia Urbana de Tarragona también informa de que la Via Augusta estará cortada a la altura de la Vall de l'Arrabassada y, por lo tanto, los vehículos que vengan de Llevant y quieran acceder al centro, tendrán que utilizar las salidas del cementerio de la A-7 y de la N-240. El resto de accesos a la ciudad estarán abiertos al tráfico. A causa de estos cortes , el acceso al Hospital de Santa Tecla se hará por la avenida Catalunya, Via del Imperi y la Rambla Vella. Con respecto al Hospital Joan XXIII, no habrá ninguna afectación para acceder.

Los accesos al interior del circuito estarán mucho más limitados. El vecindario del entorno de Robert d'Aguiló y la zona d'Antibes i Cossis se les ha habilitado la salida por la Via Augusta en sentido Llevant. Este tramo de vía lo podrán utilizar porque los corredores y corredoras irán por el carril de sentido contrario. El vecindario del Serrallo podrá salir por la calle Pere Martell y los de Torres Jordi lo podrán hacer por la salida en dirección al paseo de la Independència y Ramón y Cajal hasta la llegada del primer corredor , ya que después la vía permanecerá cerrada por la segunda vuelta de la Mitja Marató.

Los vecinos y vecinas que tengan alguna entrada y salida vehículos en los tramos de calles afectadas por el circuito no podrán hacer uso desde las 8:20 horas a las 11:30 horas, motivo por el cual se pide que si tuvieran que sacar el vehículo, lo hagan antes y que lo estacionen en otra calle. Y la salida de los vehículos que se encuentren al interior del circuito se hará por la calle Ramón y Cajal en dirección a la N-340 o por la plaza Imperial Tàrraco, en dirección a la Vía Roma, donde se habilitará un carril de salida desde la avenida Prat de la Riba. Desde Tarragona Esports se informará con una nota informativa en todos los accesos de inmuebles y vados que se vean afectados por este circuito advirtiendo de los horarios de cierre de las calles.