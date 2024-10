El hombre más fuerte de la Pobla de Montornès es el alcalde

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Francesc Larios es, oficialmente, el hombre más fuerte de la Pobla de Montornès. En las elecciones municipales del 2023, obtuvo el poder político al alcanzar la mayoría absoluta con 6 concejales con ERC. El pasado sábado, ratificó que también tiene el poder físico, convirtiéndose en el hombre más fuerte de la Pobla de Montornès después de ganar el torneo de fuerza del municipio del Baix Gaià.

Este año fue la segunda edición de una competición que se enmarca dentro de las Festes de la Pigota de la Pobla de Montornès. El ideólogo es el concejal de Deportes del municipio, Èric Vicens, conocido por ser, en varias ocasiones, campeón del mundo de press banca y contendiente a hombre más fuerte de España en el pasado. Ahora, sin embargo, se centró sólo con las tareas de organización y supervisión y los protagonistas fueron cinco competidores del municipio, una mujer y cuatro hombres, entre estos, el alcalde Larios.

«Cuando Vicens propuso la creación del torneo no le di tiempo para reaccionar. Me apunté enseguida. Siempre me ha gustado competir y esta era una iniciativa muy vistosa que podía animar al pueblo», destacó el alcalde. Este año revalidó un título que ya consiguió el año pasado y sus competidores fueron vecinos del pueblo. Eso fue «una doble motivación» para alcanzar el trofeo, indicó Larios. El objetivo de la competición siempre ha sido que esté al alcance popular.

De hecho, entre los competidores de este año no había ningún profesional, sino que el alcalde se enfrentaba a un campesino y a un electricista, entre otros. «Hubo un total de cuatro pruebas con objetos cotidianos, nada profesional. Todo el mundo las completó, ganó el más rápido en superar los retos», apuntó al concejal Èric Vicens.

La primera fue la más vistosa. Los competidores tuvieron que arrastrar durante 20 metros un camión de la brigada municipal de 3.000 kilos. El ganador de esta prueba fue el alcalde Larios, quien destacó que «fue la que más disfruté. Cada competidor intentaba completarla a su manera y también fue la que más animó a la gente. Seguramente porque encontraban entretenido ver al alcalde muy rojo y sudando arrastrando un camión [ríe]».

En la segunda prueba, la fuerza y el equilibrio se unieron cuando los competidores tuvieron que completar un circuito en zigzag con una carretilla cargada con más de 50 kg. Posteriormente, el alcalde se afrontó a la que, según él, fue la más dura: levantar y colocar en el camión objetos pesados como bidones de 60 kg, un tronco de 60 kg y una roca de 40 kg.

El alcalde señaló «fue la más dura. Mientras que el resto de pruebas eran bastante lineales, consistían en aguantar un circuito de diferentes metros, esta obligaba a ser más constante levantando los objetos». De hecho, esta fue la única en la que quedó segundo.

Finalmente, el concurso acabó con un recorrido de 40 metros con dos estructuras de hierro de 60 kg, una en cada mano. En esta, Larios volvió a ganar y revalidó su título de hombre más fuerte de la Pobla de Montornès. El torneo tuvo una gran expectación, más que el año pasado. De hecho, el alcalde salió satisfecho porque «este campeonato es el ejemplo que, utilizando el ingenio y voluntad, se pueden hacer cosas muy atractivas. A la gente le gustó, eso se vio con la expectación. Estas actividades valen la pena cuidarlas».

Además, animó a la gente del pueblo y alrededores a participar en la próxima: «Muchas personas se acercaron con ganas de participar, pero no se atrevieron por tener este punto de miedo por si no son capaces de superar las pruebas. Les animo a apuntarse porque lo más importante es pasar una jornada divertida y completar las pruebas sin prisa». Un año más, Larios puede vivir tranquilo como el hombre más fuerte de la Pobla de Montornès.