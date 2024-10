Vlado Stevovski: «Cuando jugaba en la Superliga 1 el pabellón era un fortín, eso es lo que quiero conseguir este año»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cuáles son las sensaciones de esta pretemporada?

«Pues son muy buenas. El equipo ha ido de menos a más, los chicos han trabajado mucho y bien, que eso es importante. Fuimos campeones de la Liga Catalana y esta semana ya es la recta final para acabar de pulir detalles».

¿Cómo fue el proceso de confección de la plantilla para competir en la Superliga 1?

«Hemos intentado mantener la base de jugadores que tanto nos funcionó la temporada pasada. Además, hemos compensado la plantilla en las posiciones en las que necesitábamos dar un salto de calidad».

También habéis tenido bajas importantes en la plantilla.

Sí, jugadores que estaban en nuestro plan deportivo no han podido continuar con nosotros aunque les intentamos convencer. Carlos Mora no se pudo comprometer con nosotros por un tema familiar y Raúl Del Río tampoco por estudios. Rolando Hernández, finalmente, decidió marcharse a otro proyecto deportivo. Así que tuvimos que mirar en el mercado».

De este proceso salieron Dayan Torres, Denys González y Moisés Vázquez.

«Sí. Nos hemos pasado el verano mirando vídeos, revisando jugadas, y estadísticas de jugadores para planificar un plan deportivo y estos tres fichajes fueron los hombres que más nos convencieron».

A Dayan y Denys todavía no los ha podido entrenar porque no han llegado. ¿Cómo va la lucha con la burocracia?

Esperamos que estén con nosotros cuanto antes mejor. Hemos hecho todo lo posible y los chicos ya tienen los papeles arreglados desde hace casi un mes. Sólo hace falta que llegue el visado del consulado español. Así que espero que la espera no se demore mucho más».

¿Llegarán de cara al partido de este fin de semana?

«No puedo decir nada porque cada día las cosas cambian. Ahora nosotros trabajamos con los jugadores que están a nuestra disposición. Si llegan, perfecto, si no, pues competiremos con los que ya están aquí».

No ha parado de trabajar ni un segundo este verano.

«No podíamos. Se tiene que trabajar mucho para formar un equipo competitivo, todo para que siempre aparezca un problema de última hora que no depende de nosotros. Pero no es el momento de llorar o lamentarse. Se tienen que asumir las circunstancias y mirar adelante y avanzar, eso es lo mejor que se puede hacer».

Esta carga extra de trabajo se ha pagado con la ilusión de volver a la Superliga 1.

«Sí, sobre todo después de todas las alegrías de la última temporada. Es un paso más en nuestro proyecto deportivo y en nuestro club. Es un paso ilusionante. Estar en la Superliga 1 te motiva mucho en el trabajo del día a día. Es un reto que se merecía esta entidad».

Está en la recta final. Este sábado, la Superliga 1 ya no será un deseo, sino una realidad. ¿Cómo lo vive el equipo?

«La verdad es que estamos muy tranquilos, no hay muchos nervios. Eso es lo que quiero transmitir al equipo, no hay ningún tipo de presión. Sí, es una nueva categoría, es un salto de nivel de voleibol, pero no tenemos que tener miedo de nadie. Tenemos que respetar a todos los equipos y salir a la pista a competir. Si lo conseguimos, seguro que los buenos resultados llegan».

En las últimas temporadas era muy difícil ver al CV Sant Pere i Sant Pau perder. Ahora, en la Superliga 1, eso es más difícil de conseguir. ¿Se tiene que tener en cuenta?

«Sí, será diferente. En los últimos años, era más fácil trabajar con los chicos porque perdíamos uno o dos partidos en todo el curso. Será una temporada dura, pero nos tenemos que adaptar. Tenemos que asumir que ganarlo todo es difícil y las derrotas llegarán, así que tenemos que trabajar este aspecto anímico. Afrontaremos cada fin de semana como un reto. Tenemos que competir, si ganamos, perfecto, si no, miraremos hacia el siguiente partido. Eso no se detiene».

Con el retorno a la Superliga 1 también se volverá a encontrar exjugadores y caras conocidas.

«Sí y también muchos entrenadores con los que me enfrenté en mi etapa de jugador».

¿Qué recuerda de la categoría cuándo participó como jugador?

«Muy buenas temporadas. A pesar de un año que bajamos, el resto siempre jugábamos el play-off. Pero, sobre todo, recuerdo que muy pocos equipos podían rascar puntos en nuestro pabellón. Era un fortín. Eso es lo que estoy transmitiendo al equipo. Si queremos mantener la categoría, tenemos que sumar el máximo de puntos en casa».

Estrenarse el sábado en la Superliga 1 es una recompensa para el club y para todos los que le han dedicado tantas horas como usted.

«Sí. No sólo es una recompensa para mí, también para los jugadores que hace tanto tiempo que están con nosotros. Cada año subir ha sido un reto, y lo hemos conseguido. También es una recompensa para la junta directiva, que lucha diariamente para que esto funcione. También para la afición, que cada partido llena el pabellón y ahora lo volverán a hacer más que nunca».

¿Si pudiera pedir un deseo para esta temporada, cuál sería?

«El deseo es, primero, que pueda tener todos los jugadores disponibles, fichajes y lesionados incluidos, para la primera jornada [rie]. Lo que quiero es competir y que todo el mundo disfrute porque nos lo hemos ganado».