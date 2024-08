Jaume Jardí: «Si llega alguna incorporación más, la recibiremos con los brazos abiertos»

Publicado por Rafa J. Larrañaga Verificado por Creado: Actualizado:

Jaume Jardí, con el golazo desde medio del campo que abrió la cuenta goleadora grana de la nueva temporada, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Nàstic en este inicio de curso. Este mediodía, ha comparecido ante los medios de comunicación locales en la previa de la segunda jornada ante el Sestao River de este domingo.

Primera jornada y la Primera Federación ya tiene un claro candidato al gol del año. «No se marca un gol así cada día. Parte del trabajo la tiene Oli (Manolo Oliva), que me informa de cómo trabajan los porteros. Desde el banquillo, Dani Rebollo me iba diciendo que el portero estaba adelantado y, cuando la pelota se quedó allí, no me lo pensé», ha explicado Jardí.

Con respecto al primer partido delante del Ourense, el extremo reusense ha explicado que «los primeros partidos siempre cuestan y todavía más sin la afición animando desde la grada. Estamos acostumbrados a jugar con 7.000 o 8.000 personas a que, cuando te empiezan a fallar las piernas, te empujan». El jugador prevé que el próximo partido será «difícil» y ha dejado claro que, para conseguir la victoria, «tenemos que mejorar y dar pasos adelante, tenemos que tener más fluidez y generar más espacios».

Todo nastiquer está pendiente de la actualidad grana en este últimas horas de mercado, a la espera de la confirmación de una llegada de un delantero para añadir profundidad a la plantilla. El jugador lo tiene claro: «la línea ofensiva es muy competitiva. Antoñín hace nada estaba a Primera División —y eso no le regalan a nadie— y Víctor Narro es muy rápido y viene de hacer temporadas muy buenas. Les posiciones están bien cubiertas». «Ahora, que Sergi (Parés) y Javi (Sanz) hagan su trabajo, que si creen que falta alguien más, lo recibiremos con los brazos abiertos,» ha concluido el extremo.