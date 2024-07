La pasión efervescente del voley llena la Arrabassada

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Ayer, la playa de l'Arrabassada empezó el verano oficialmente con el paro del Vichy Catalan Volei Tour, el campeonato oficial de voley playa de la Federación Catalana de Voleibol. Esta competición ya es un clásico en la playa tarraconense, como también fueron la pareja de Kadri Puri y Erika Kliokmanaite, que volvieron a reinar en la arena de l'Arrabassada un año más.

La tarde del domingo no hizo el mejor día de playa. El cielo estaba nublado y un aire frío llenaba el ambiente, pero eso no impidió que decenas de tarraconenses se concentraran en torno a la pista de voley playa. Bañistas, curiosos y participantes de las más de cinco pistas que se establecieron el último fin de semana no se perdieron la final de un deporte estival ya asentado en la ciudad.

A la gran final masculina llegaron dos parejas inéditas en el historial tarraconense. Los franceses Julen Guyonvarch y Julen Lavagne se enfrentaron contra la par Eric Estalella y Manu Nieto. Fuera se quedaron los representantes del CV Sant Pere i Sant Pau, que tampoco se perdieron el acontecimiento, pero que no pudieron llegar al cuadro final. De hecho, quien llegó más lejos fue los excooperativistas Isaac Valiño i Hector Garcia que cayeron a cuartos de final.

Guyonvarch-Lavagne y Estalella-Nieto fueron dos parejas con estilos bien diferenciados que pusieron bajo el foco la espectacularidad de este deporte de arena. Los franceses brillaron por la potencia. La pareja buscaba los tiros cruzados y los remados con bastante sumar puntos, pero se encontraron contra la rapidez y la habilidad de Estalella y Nieto. Los dos eran unos especialistas a la hora de levantar la pelota. Siempre estaban bien posicionados y no daban una pelota por perdida, así que lanzándose a la arena y estirando el brazo al límite provocaron más de un grito de admiración por parte del público. De esta manera, y con las imprecisiones de la pareja francesa, se llevaron el primero siete. Estas virtudes se pronunciaron en el segundo siete, para cerrar el partido con uno cómodo 21-17.

La expectación continuó cuando se dio paso a la final femenina. Kadri Puri, de Estonia, y su pareja habitual, la lituana Erika Kliokmanaite son las reinas de Tarragona. De hecho, Puri ganó el cuarto título consecutivo y Kliokamanaite el segundo en los últimos 4 años.

Con esta estela de campeonas empezaron el duelo contra Marta Monfort y Elisa Scocco. E hicieron valer su leyenda empezando el partido con un 2-7 contundente. Cuando parecía que la final sería un paseo triunfal, Monfort-Scocco mostraron el espíritu de lucha para remontar el partido con un 9-8. La heroicidad duró muy poco, cuando Puri-Kiokmanaite volvieron a poner juicio superando la defensa rival poniendo el 21-15 y 21-19.

Ayer, l'Arrabassada vibró con el voley playa. El verano se da por empezado.

Te puede interesar: