El CV Sant Pere i Sant Pau inicia el camino a la fase de ascenso con el objetivo de volver donde se merece

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau ha empezado hoy su camino a la fase de ascenso con el objetivo de volver a la categoría que se merece, la Superliga 1, la máxima competición a nivel nacional. Los tarraconenses llegan preparados y motivados para conseguir un hito que no pudieron culminar el año pasado en el 40.º aniversario de la entidad. Así pues, los rojillos llegan en el mejor momento después de una temporada casi perfecta.

El conjunto de Vlado Stevovski tiene el recorrido definido. Hoy, los cooperativistas disputan los dos partidos de la fase de grupos del torneo. El primero es a las 9.30 horas contra uno de los favoritos, el CDV Textil Santanderina de Cantabria. Pocas horas después y casi sin tiempo para descansar, los tarraconenses jugarán el segundo partido del día contra los andaluces CV Utrera a las 17.30 horas –los dos partidos se podrán seguir en el canal de YouTube oficial de la Real Federación Española, así como por la retransmisión especial de Tarragona Ràdio-.

Los tarraconenses necesitan quedar entre los dos primeros del grupo de tres equipos. Es decir, tienen que ganar, como mínimo, uno de los dos partidos y evitar un triple desempate. Si el CV Sant Pere i Sant Pau sale victorioso, jugará la siguiente fase, la definitiva, mañana. Entonces, los cooperativistas jugarían contra el primer o segundo clasificado del grupo A –dependiendo si acaban primeros o segundos del grupo B– en las semifinales de la competición.

Los dos ganadores de las dos eliminatorias obtendrán el premio de subir a la Superliga 1 y, además, jugarán la final para la primera o segunda posición este domingo. En caso de perder en la fase de grupos, el CV Sant Pere i Sant Pau tendría que disputar un último partido, lo que decide la 5.ª o 6.ª posición, mañana. Por otra parte, si caen en semifinales, jugaría por la tercera o cuarta posición el domingo. Los dos partidos sin premio.

Ayer el grupo B tuvo el primer partido entre el CDV Santanderina y el CV Utrera y acabó con un 3-0. De esta manera, el equipo de Cabezón de la Sal jugará contra Sant Pere i Sant Pau hoy con la posibilidad de sellar el pase a la siguiente ronda si ganan a los tarraconenses.

La plantilla está convencida

El sentimiento de ilusión se ha contagiado en la plantilla. El capitán cooperativista, Raúl de Río, apuntó que «afrontamos la fase con bastante confianza en nosotros mismos. Tenemos que tener presente la temporada que hemos hecho y mantener el nivel de trabajo y seremos imparables».

Este año, el equipo ha demostrado que es capaz de superar las adversidades después del golpe en la Copa Príncipe: «Les bajas nos marcaron mucho, pero ahora lo que pasó en aquel torneo es una motivación extra para la plantilla porque ahora venimos al completo y a ver quién nos puede parar. Pondremos toda la carne en la parrilla». Además, añadió que «hemos mejorado mucho respecto al año pasado. Somos un grupo más cohesionado y somos capaces de levantar cualquier resultado manteniendo la calma».

La clave del torneo, según el referente del CV Sant Pere i Sant Pau, Elio Carrodeguas, es «adaptarnos lo más rápido posible al pabellón. El primer duelo será duro y más por la mañana. Pero nos tenemos que adaptar al nuevo pabellón y el ambiente para cometer pocos errores». El jugador cooperativista se está recuperando de una lesión y añadió que «todavía no estoy al 100%, pero estoy muy cerca».

Los tarraconenses cuentan con la desventaja de tener que jugar los dos partidos en menos de ocho horas. Raúl del Río subrayó que «será muy importante para nosotros saber recuperarnos mentalmente. Pase lo que pase en el primer partido no nos puede afectar al siguiente».

La ilusión está muy presente en una plantilla que hace años que trabaja con el mismo objetivo. Del Río destacó que «sería un orgullo poder volver con el título en Tarragona después de 13 años al club». Por otra parte, Carrodeguas apuntó que «creo que lo podemos conseguir. Para mí sería un paso importante jugar en la Superliga 1 con Sant Pere i Sant Pau después de pasar seis años en la entidad».

Tres semanas de preparación

El CV Sant Pere i Sant Pau jugó el último partido oficial el 6 de abril contra el Barça Voleibol. Desde entonces, los cooperativistas han tenido tres semanas para prepararse. El técnico, Vlado Stevovski, señaló que «hemos entrenado bastante bien y la verdad es que llegamos en el mejor momento. Nos hemos centrado en los trabajo físico y en el análisis de los rivales, aunque no hemos podido jugar amistosos porque no había ningún equipo de nivel disponible».

Sin emabrgo, los tarraconenses no han perdido el tiempo y el entrenamiento también ha sido positivo para recuperar el máximo nivel de Elio Carrogeguas, que cerró la temporada recuperándose de su lesión. Para Stevovski la clave de una fase de ascenso exitosa es «estar bien en el cambio de servicio porque, si funciona y es fluido, tendremos muchas opciones. Además, el bloque defensivo es nuestro punto fuerte».

La voz de la experiencia

El miércoles los cooperativistas se reunieron en el pabellón de Sant Pere i Sant Pau para realizar una última sesión antes de la salida programada en la madrugada del jueves. En esta última reunión no faltó el consejero de Deportes del Ayuntamiento de Tarragona, Berni Álvarez, quien quiso despedirse y desear la mejor de las suertes para el equipo de Vlado Stevovski antes de la partida a tierras gallegas. Álvarez señaló que Sant Pere i Sant Pau «es un orgullo para la ciudad y una muestra de la fuerza del deporte tarraconense».

Hace un año, el ahora consejero, vivió detrás de las muchas fases de ascenso que ha disputado en su carrera en el mundo del baloncesto. De hecho, consiguió volver a Tarragona con la alegría del ascenso del CBT a LEB Plata. De esta manera, y como voz de la experiencia desde un punto de vista deportivo, Álvarez apuntó que «el primer partido es clave, no en cuanto a resultado, sino por las sensaciones. Cuando ganamos el primero el año pasado y vi cómo lo hicimos, sabía que subiríamos. Además, tienes que estar preparado para recuperarte física y anímicamente en poco margen de tiempo».

Alfonso Periáñez : «Volver a Superliga 1 es una ilusión que tenemos desde hace muchos años»