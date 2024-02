David García Torné: «Mi sueño es ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de París»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El 2023 fue su año: medalla de oro en Kazajistán y en Austria, plata en los europeos de Francia y bronce en los Grand Slam de Turquía y Azerbaiyán.

«Lo valoro de una manera muy positiva. Llegaba después de dos años complicados en los que no pude competir internacionalmente por culpa de una lesión en la rodilla. Me puse a tono física y mentalmente y estoy satisfecho por haber superado las expectativas con buenos resultados».

Fue un año brillante que tuvo premio: el billete para participar en los Juegos Olímpicos de París.

«La fase de clasificación no se acaba hasta mayo, pero en mi caso ya tengo los puntos suficientes para estar clasificado».

¿Es un sueño participar por primera vez en los Juegos?

«Es mi estreno, pero el sueño verdadero es llevarse una medalla. Estar en París era mi objetivo principal y lo he cumplido, ahora toca prepararse».

¿Cómo será su preparación para llegar a tono a la cita olímpica de julio?

«En el judo es muy importante disputar torneos. Es el único test para comprobar el nivel real en una competición. De esta manera, este año he decidido participar en cuatro competiciones. Además, viajaré a Japón para entrenar durante tres semanas, allí hay un muy buen nivel».

Será un atleta olímpico, ¿pero cómo fueron sus orígenes en el mundo del judo en la Canonja?

«Empecé a los seis años en el colegio en una actividad extraescolar. Hacía con mi hermano judo y baloncesto y, con los años, los horarios de las dos actividades coincidieron y me decidí por el judo. Me iba bastante bien y de allí pasé a entrenar en el gimnasio Vital Sport de Sant Pere i Sant Pau. Ahora estoy en Madrid donde también estudio el grado de Ciencias de la Actividad Física».

Ha dejado huella en la Canonja.

«Soy del pueblo de toda la vida. Cuando dejé de entrenar también fui entrenador de judo de los niños. Además, mis trofeos están allí, en casa de mis padres».

¿Cómo ve el judo en la provincia de Tarragona?

«Es un deporte minoritario, pero no en la práctica. El problema es que tiene poca visibilidad y, como ha pasado en mi caso, no te puedes ganar la vida de eso hasta que no llegas al top 10 de España. En mi caso, tuve la suerte de disfrutar del apoyo económico de mis padres, que siempre me han ayudado. En el caso de muchos otros, el camino fácil es acabar dejando de lado el judo de forma obligada».

¿Cree que puede ser un referente que promocione el judo en el territorio?

«Creo que sí. Cuando yo era pequeño me fijaba mucho en los yudokas de mi club y también a nivel catalán y nacional. Si hubiera tenido un referente de mi pueblo de pequeño me habría motivado todavía más. Trabajo y me motivo en el día a día para conseguir ser un referente».

¿Cómo se siente para alcanzar los retos del 2024?

«Tengo las pilas totalmente cargadas. Después del descanso durante las fiestas navideñas, estoy motivado para mejorar los resultados del año pasado. Quiero llevarme una medalla de los Juegos de París, así que me toca trabajar desde el primer campeonato para llegar al máximo nivel».