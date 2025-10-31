La prèvia
Tots Sants d’últimes oportunitats
En la seva darrera actuació, els Castellers de Vilafranca aspiren a repetir el castell de 10 i volen recuperar el 4de9 sense folre mentre els Xiquets de Tarragona tenen com a gran objectiu el 4de9 amb folre
La temporada castellera 2025 encara la seva recta final amb una diada de Tots Sants que s’ha convertit en una revàlida per als amfitrions, els Castellers de Vilafranca, que necessiten tancar l’any amb alegries sobretot en forma de castell de 10; un repte per als Xiquets de Tarragona que tenen la darrera gran opció aquest any per fer un castell de nou; un dia per reafirmar-se per als Capgrossos de Mataró que després fer gamma extra per la seva diada de Les Santes no l’han pogut tornar a repetir en places on habitualment els portaven com Reus o Girona i la il·lusió dels debutants Moixiganguers d’Igualada que volen fer una passa amb el 3de9f però somien fins i tot amb el 2de9 amb folre i manilles. Després només quedarà la Diada dels Minyons de Terrassa per tancar un calendari de grans actuacions on es porten tants gamma extra com les temporades anteriors a la pandèmia.
Els Verds tornen a la plaça de la Vila conscients que han viscut un mes de setembre fluix comparat amb anteriors temporades i tenen la necessitat de recuperar alguns dels seus millors castells. El cap de colla, Àngel Grau, confessava fa uns dies que té quatre castells al seu programa, però sense concretar quins serien els protagonistes a la diada. El principal objectiu és tornar a fer el 3de10 amb folre i manilles que van descarregar a principis d’agost a Les Neus a Vilanova i la Geltrú, però que no han tornat a fer aquesta temporada. Des d’aquell dia han fet tres intents desmuntats per Sant Fèlix i un intent a Tarragona per la diada del Primer Diumenge. Tot apunta que l’altre gran il·lusió per als Verds és tornar a fer el 4de9 sense folre, el castells estrella dels Xiquets de Valls, però que ells no carreguen des del Concurs 2022 i no completen des de Tots Sants 2019. El tercer castell a plaça dependrà molt de l’evolució de l’actuació. El 4de10 amb folre i manilles i el 9de9 amb folre són les altres estructures que tenen en cartera, tot i que la seva presència a plaça no és segura. El 5de9 amb folre o el 2de9 amb folre són alternatives per si no arriben les grans construccions. Els Castellers de Vilafranca volen tancar l’actuació amb el pilar de 8 amb folre i manilles que no fan des de Sant Fèlix.
Els Xiquets de Tarragona tancaran la seva temporada diumenge 9 de novembre a Altafulla per Sant Martí però tenen clar que per Tots Sants serà la seva última gran oportunitat enguany de provar el castell de nou. Van fer un intent de 4de9 amb folre per Sant Magí quedant-se lluny de poder-lo, com a mínim, carregar i allí va començar un camí ple d’entrebancs i molts dubtes. Han seguit treballant a l’assaig per recuperar la confiança necessària i per Tots Sants volen retrobar-se amb aquest castell que serà el seu gran repte. La diada la poden completar amb el 7de8, que enguany ja han descarregat quatre vegades i el 2de8 amb folre, completat a Sant Magí, carregat per Santa Tecla i amb intents per Santa Rosalia a Torredembarra i desmuntat a la Diada Nacional. Si tot va bé, no es pot descartar un intent de pilar de 6, que no porten a plaça des de l’any 2018.
Els Capgrossos de Mataró i els Moixiganguers d’Igualada arriben a Vilafranca del Penedès amb la missió clara de descarregar els dos castells bàsics de nou, el 3de9 amb folre i el 4de9 amb folre. Els mataronins ja ho han assolit quatre vegades aquesta temporada, mentre que per als igualadins seria la primera perquè encara no han tastat el 3de9f aquest 2025. Si completen aquestes dues rondes podria arribar la gamma extra. Els Capgrossos volen fer el 5de9f que van descarregar de manera esplèndida a Les Santes el mes de juliol i no han tornat a provar. De la seva banda, els Moixiganguers podrien fer el primer intent del seu historial a la gamma extra amb el 2de9 amb folre i manilles. Si no arriba la possibilitat d’aquests tercers castells, el 5de8 és una garantia per a les dues colles.