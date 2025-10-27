Diada de Santa Úrsula
Una Santa Úrsula entre l’inexplicable i l’irracional
La Colla Vella va completar la segona millor actuació de la història dels castells, mentre la Joves de Valls va carregar per primera vegada a la plaça del Blat el 2de9 amb folre
La Santa Úrsula 2025 tornarà a passar a la història dels castells, tot i que de vegades costi explicar el què i el com de les coses. Falten adjectius per definir la imponent actuació de la Colla Vella i també costa definir com va arribar un dels moments culminants i més extraordinaris de la història de la Joves amb el 2de9 amb folre. Valls, passió i rivalitat en estat pur.
La primera ronda no va determinar res de cara al desenllaç final de l’actuació, però va deixar entreveure que podrien passar moltes coses. Per tercera vegada a Santa Úrsula les dues colles de Xiquets de Valls van descarregar per començar el 4de9 sense folre com el 2018 i 2023, però de maneres molt diferents. El de la Colla Vella va mostrar unes mides magnifiques, una seguretat inigualable i una descarregada immillorable. Era el quart que completaven enguany i, una vegada més, executat gairebé a la perfecció. La Joves de Valls va replicar d’una manera èpica. D’entrada va desmuntar un peu, a mida que s’anava construint la segona temptativa les mides no eren tan bones i segurament no va mostrar tanta seguretat, però la canalla no va tirar enrere tot i que el cap de colla així ho demanava, van carregar-lo amb un treball extraordinari del tronc i el van descarregar amb la rauxa necessària per fer un castell d’aquestes característiques. Dues maneres molt diferents de fer el 4de9 sense folre amb el mateix resultat. Eren les 13.06h.
El gran repte de Santa Úrsula i de la temporada per a la Vella era descarregar el castell de 10, el 4de10 amb folre i manilles. Seguint el programa previst el van portar a plaça a la segona ronda. No el descarregaven des de 2017 a Reus i precisament també va ser el quatre, al que li tenen més confiança que el 3de10 amb folre i manilles. Després de desmuntar a un peu, va anar amunt i cada pis que va pujava, millorava l’estructura. L’encaix entre manilles i quarts va ser perfecte per carregar-lo sense massa problemes i la descarregada va ser relativament còmoda per a un tronc que va gestionar molt bé el moviment que genera aquesta estructura mastodòntica. La Colla Vella, per segona vegada en la seva història, descarregava en una mateixa actuació els dos quatres premium, el 4de9sf i el 4de10fm, com havia fet per Santa Úrsula 2016.
En el seu torn, la Joves també tenia entre cella i cella el castell de 10, en aquest cas el 3de10 amb folre i manilles. Carregat la Santa Úrsula passada, feien el primer intent de l’any. Just en començar a sonar les gralles, va començar a mostrar símptomes de debilitat i problemes amb l’encaix entre manilles i quarts. En el moment que feien la seva entrada les setenes van decidir tirar-lo enrere perquè semblava complicat carregar-lo. La segona temptativa no va ser millor i, de fet, ni tan sols van arribar a sonar gralles. Peu desmuntat i començava un gir de guió inesperat quan els vermells van decidir renunciar al castell de 10. Van començar uns moments d’incertesa a la plaça del Blat. Podrien haver optat pel 2de8 sense folre o, fins i tot, el 2de9 amb folre que estaven en el seu programa, però van sorprendre apostant pel 2de9fm, una garantia aquest 2025. La Joves va excel·lir quan el va tirar amunt i el va descarregar sense cap problema. El sisè descarregat de l’any. El rellotge marcava les 14.42h.
La tercera ronda començava amb la Colla Vella buscant un altre castell sense folre que no feien des de l’agost de 2024 i no descarregaven des de Santa Úrsula 2022, el 2de8sf. Els rosats han canviat de manera ostensible l’alineació i després de descarregar-lo dues vegades a l’assaig durant la setmana, el portaven a plaça per davant del 9de9 amb folre, l’altra estructura que tenien al programa. El dos va pujar segur fins el moment que l’enxaneta remuntava el pis de dosos quan va començar a notar problemes estructurals i va patir una batzegada que feia qüestionar la seva continuïtat. Després de carregar-lo, terços i quarts no van poder aguantar tot el moviment que els venia i es va trencar. Trilogia de castells d’extrema dificultat a falta del pilar de mèrit final.
Era el torn per a la Joves, que va triar un dels mites del món casteller per culminar la seva actuació, el 2de9f. Només els Castellers de Vilafranca l’han carregat a la història els anys 2005, 2011 i 2012, però ningú l’ha descarregat. A la dificultat del castell, se li afegia un canvi al pis de quarts, on va pujar un casteller que no l’havia assajat tot i la seva llarga i dilatada trajectòria, Fede Gormaz. Silenci absolut a la plaça del Blat, el castell mostrava un aspecte impressionant a mida que anava creixent, l’entrada de dosos va crear un run run d’admiració i incredulitat, la Joves va situar l’aixecadora i quan l’enxaneta volia començar la seva encavalcada sobre dosos es va trencar. Es van quedar a tres segons. Eren les 15.19h i va començar un joc d’estratègia on la clau era saber a quina hora podria arribar a plaça el titular del 2de9 amb folre, Jaume Galofré. Una conversa telefònica entre cap de colla i casteller confirmava que podria estar a Valls en el màxim d’una hora, de manera que va començar una situació rocambolesca on els minuts anaven passant, no hi havia moviment cap a la pinya de la Joves, van desmuntar un peu a les 15.45h i, finalment, van decidir renunciar a la tercera ronda. D’aquesta manera, la Colla Vella es disposaria a intentar el pilar de mèrit i seguidament la Joves assaltaria la quarta ronda.
La Vella reprenia finalment la seva actuació a les 15.55 intentant el pilar de 8 amb folre i manilles, que van descarregar amb gran solvència, el sisè completat d’aquesta temporada que rubricava la segona millor actuació de la història dels castells després de la que ells mateixos van fer per Santa Úrsula 2019.
A les 16.30h els vermells van tornar amb el mite el 2de9 amb folre. Amb l’alineació titular, el castell va tornar a mostrar un aspecte imponent, el van anar construint amb una confiança màxima i a les 16.33h van assaltar el mite coronant-lo per primera vegada en el seu historial i sent la segona colla del món casteller en carregar-lo. L’eufòria vermella va recordar el dia que van carregar el 3de9 sense folre, tot i que la caiguda va condicionar el possible pilar de mèrit final al que van haver de renunciar.