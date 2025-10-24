Prèvia de Santa Úrsula
Una garantia, un repte i una il·lusió
A falta de l’últim assaig, les dues colles de Xiquets de Valls tenen clars alguns dels objectius, però el desenvolupament de la diada els acabarà de decidir
Segurament sona tòpic i és repetitiu perquè cada temporada diem el mateix quan arriba Santa Úrsula. Però aquesta és la realitat: és el duel de l’any. Les dues colles de Xiquets de Valls anant a màxims per superar a l’altra colla a l’escenari on el febrer de 1791 va començar aquesta història. 234 anys després es manté viva aquella passió i aquella rivalitat a la plaça del Blat.
Uns minuts abans de començar la diada es farà el sorteig per conèixer l’ordre d’actuació. I a partir d’aquí començarà el cara a cara que durant la història ha escrit amb lletres d’or la història del fet casteller. Unes vegades han guanyat uns, unes altres els altres, però amb castells de 7, 8, 9 o 10 el que es viu en aquell indret és inigualable.
Tant la Colla Vella com la Joves de Valls arriben amb objectius similars, però els matisos són importants. Les dues colles tenen com assegurança un castell que només han descarregat ells en els últims cinc anys, el 4de9 sense folre. La darrera vegada a la diada del Mercadal de Reus, a principis d’octubre, quan van rivalitzar, fins i tot, per qui el feia més ben fet. Seria una bona garantia de sortida, tot i l’extrema dificultat de l’estructura.
A la segona ronda podria arribar l’assalt al castell de 10 i aquí comencen els matisos. Els rosats apunten a 4de10 amb folre i manilles, tot i que aquesta temporada el primer assalt al aquesta gamma va ser el 3de10 i el van carregar per Sant Fèlix. Però la sensació és que li tenen més confiança a l’estructura de quatre, que van carregar de sortida la Santa Úrsula passada, encara que no el descarreguen des de 2017 a Reus. Precisament va ser l’últim castell de 10 descarregat per la Colla Vella. De la seva banda, els vermells tenen clar que el 3de10 amb folre i manilles és el seu principal objectiu, no només de la diada sinó també de la temporada. En tenen un de carregat al seu historial ara fa un any, moltes hores assajades durant aquest 2025 que no van veure el seu resultat a Vilafranca del Penedès perquè les circumstàncies de la diada no els van permetre provar-lo i ara, finalment, ha arribat el dia. El seu cap de colla, Francesc Inglès, fins i tot especulava que podria ser el castell de sortida en una decisió difícil de prendre.
Per a la tercera ronda la incògnita de la jornada. Si tot els va bé, podria haver-hi ronda inèdita en forma de 9de9 amb folre i 2de9 amb folre. A priori, la lògica parlaria de 2de8 sense folre per a les dues. L’últim assaig i el desenvolupament de Santa Úrsula marcaran el camí. El 2de8sf no és cap novetat per a la Joves que ja l’ha descarregat enguany, tot i que aquesta vegada seria amb una alineació diferent. Per a la Vella és un gran repte perquè no el porten a plaça des de l’agost de 2024 i no el descarreguen des de Santa Úrsula 2022. El seu cap de colla, Manel Urbano, està molt satisfet amb les proves perquè aquesta setmana l’han completat sencer dues vegades a l’assaig.
Si s’opta per la ronda inèdita, per a la Joves seria encarar la dimensió desconeguda perquè no han portat mai a plaça el 2de9 amb folre, mentre per a la Vella seria trobar-se novament al l’estructura mastodòntica del 9de9 amb folre que van intentar a Reus fa tres setmanes.
Les dues colles tenen al seu programa tancar l’actuació amb el pilar de 8 amb folre i manilles, un castell que han fet més que mai en les seves respectives temporades. Set descarregats per a la Joves i sis, més un carregat, per a la Vella. Després dels últims assajos d’aquest divendres, només cal mirar cap al cel i demanar que el temps respecti la gran diada de Santa Úrsula.