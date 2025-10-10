Prèvia de la diada de Santa Teresa
La Jove de Tarragona vol tornar a fer el castell de 10 al Vendrell
Els tarragonins van descarregar a la plaça Vella el 3de10fm l’any 2016 en una diada que es va convertir en la millor del seu historial
Hi ha places al món casteller que s’han convertit en santuaris per a algunes colles, perquè hi han fet la seva millor actuació o perquè hi han estrenat castells. Per a la Colla Jove Xiquets de Tarragona la plaça Vella del Vendrell és una d’elles i diumenge, en la seva penúltima actuació d’aquest 2025, aspira a tot. Per Santa Teresa, els Nens locals volen estrenar el castell de nou que es va resistir per Santa Anna el mes de juliol, mentre els Minyons debuten en una diada que els exigirà la gamma extra.
La Jove de Tarragona fa dies que treballa amb la possibilitat de repetir el 3de10fm al Vendrell. El van descarregar en aquest escenari el 2016 per primera vegada en la seva història i els últims dies han intensificat tant els assajos per tenir-lo tècnicament com les campanyes de promoció per xarxes socials per arrossegar les camises necessàries. Ara només la climatologia els pot fer la guitza perquè l’amenaça de pluja és un factor a tenir en compte. El seu programa per a la diada de Santa Teresa és el més ambiciós que han presentat mai, perquè al castell de 10 el podrien acompanyar del 4de9 amb folre i agulla, el 2de9 amb folre i manilles i del pilar de 8 amb folre i manilles. Ara, cal saber en quin ordre poden presentar els castells a plaça. L’estructura que dona més garanties és el 2de9fm, que enguany ja han descarregat sis vegades; per Santa Tecla a Tarragona el seu castell de primera ronda va ser el 4de9fa, però aquell llunyà 16 d’octubre de 2016, quan els liles van fer la millor actuació del seu historial, van obrir plaça amb el 3de10fm.
Al seu costat, els Nens del Vendrell es volen treure algunes de les espinetes clavades durant la temporada. La més important la del 4de9f, que van haver de desmuntar el més de juliol a la mateixa plaça Vella per Santa Anna, i que si tot va bé anirà a la segona ronda. Precisament per Santa Teresa 2024 el van descarregar per última vegada. Tot apunta que el castell de sortida serà el 7de8, una estructura que els dona molta confiança i que enguany ja han completat en cinc ocasions. El dubte està a la tercera ronda perquè les opcions passen pel 5de8 o el 2de8f. El primer va caure després de carregar en la seva última temptativa a Sitges a finals d’agost, però anteriorment l’havien descarregat dues vegades a Vilanova i Llorenç el Penedès. El segon no l’han provat aquesta temporada i, de fet, no el porten a plaça des de l’11 d’agost de l’any passat, quan el van carregar a Llorenç. L’últim descarregat va ser al Catllar a la diada de juliol de 2024.
Finalment, els Minyons de Terrassa debuten a la diada de Santa Teresa en substitució de la Colla Joves Xiquets de Valls. Un canvi que va generar molt debat quan es va anunciar i que obligarà als egarencs a intentar castells de gamma extra com el 5de9f o el 2de9fm, que ja van completar fa un parell de setmana a Barcelona per La Mercè. El seu tercer castell podria ser el 3de9f pensant en el castell de 10 i l’estrena podria arribar a la ronda de pilars si proven el de 7 amb folre, que van fer per última vegada el novembre de 2022 per tancar la seva diada de la colla.