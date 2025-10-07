Actualitat
La Coordinadora desmenteix la Colla Joves: «La situació descrita al seu comunicat no es correspon amb la realitat»
La colla vallenca va anunciar diumenge que abandonava la Coordinadora de Colles Castelleres per la «pèrdua de valors fundacionals»
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha emès avui un comunicat en resposta a la sortida de la Colla Joves de la junta i a l'escrit que van donar a conèixer diumenge, on asseguraven que deixaven l'ens per «la pèrdua dels valors fundacionals que van inspirar la refundació de la CCCC l’any 2000». La Coordinadora s'ha defensat i assegura que el representant de la Joves «va participar de manera activa i constructiva en les dinàmiques de Junta», que no va manifestar «cap malestar ni discrepància de fons» i, per tant, «que la situació descrita al seu comunicat no es correspon amb la realitat actual».
«Ens entristeix haver de fer aquest comunicat, però no podíem deixar sense resposta un relat totalment fals i esbiaixat, que en res reflecteix la realitat del funcionament de la nostra institució», manifesta la Coordinadora en l'inici del comunicat, on neguen que la CCCC «hagi dut mai a terme cap de les pràctiques que se'ns atribueixen».
«El veritable moment de dificultat va ser durant la presidència de la Joves»
Per altra banda, i pel que fa a la suposada pèrdua de rumb de la CCCC, des de l'ens manifesten que «cal recordar que el veritable moment de dificultat es va produir durant la presidència de la Colla Joves (març 2024 - març 2025), quan la relació entre la Junta i el president va arribar a un nivell de desconfiança que gairebé en va fer inviable la continuïtat».
En aquest sentit, recorden que, «des de l’assemblea de març, amb el relleu de presidència, s’ha treballat intensament per reconstruir ponts, reforçar el consens i restablir la confiança amb colles que en els darrers anys s’havien allunyat de la Coordinadora. Aquest és l’actual rumb: reconstrucció, estabilitat i mirada de futur», recalquen.