Diada del Primer Diumenge de Santa Tecla
El 4d9sf meravella en una Santa Tecla que deixa deures pendents
La Colla Vella fa la segona millor actuació de la seva temporada, la Jove Tarragona torna a carregar el 4de9fa, els Castellers de Vilafranca ensopeguen novament amb el castell de 10 i els Xiquets de Tarragona salven el 7de8
La diada de Santa Tecla – el Primer Diumenge va tenir castells de gamma extra, castells de nou i castells de vuit, estructures perfectes i d’altres especialment treballades, caigudes, intents desmuntats, pilars de mèrit i, en definitiva, va ser el fidel reflex de l’evolució d’aquesta temporada de les quatre colles participants. Queden encara dos mesos de temporada i tothom sap quins deures queden pendents i quin és el camí a seguir o reconduir.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls va sortir victoriosa de Tarragona en una diada amb quatre castells de gamma extra, que no va poder ser perfecta. Sortir de 5de9f i descarregar el castell amb solvència ja és un clàssic d’aquest 2025 que han fet set vegades, les últimes on han portat castells de gamma extra a plaça: Firagost, La Bisbal, El Catllar, l’Arboç, Sant Fèlix, Diada Nacional i Tarragona. Sumat al que van completar per Sant Joan, estan a només un del seu rècord històric en una temporada. La segona ronda va ser per quedar-se embadalit revisant una i altra vegada el vídeo del 4de9sf. Tot i que els va costar lligar-lo perquè van desmuntar dos peus, l’execució del castell va ser perfecta. Millor, fins i tot, que el de Sant Fèlix. Si és que pot ser. Per a ells va ser més complicat el repte el 4de9 amb folre i pilar, que havien estrenat quatre dies abans a la plaça del Blat i, tot i que va pujar millor, va trencar-se just després de deixar sol el pilar un cop carregat. Massa problemes a l’interior del folre van condicionar en excés la possible descarregada. El remat final va ser el Pde8fm, que també va mostrar algun problema en l’encaix amb el quart i just amb la sortida de l’enxaneta va caure. Era la segona millor actuació de la temporada per als rosats just després de la de Sant Fèlix a Vilafranca.
Tarragona
Redacció
A la Colla Jove Xiquets de Tarragona la caiguda de Sant Fèlix els va deixar alguna baixa a les estructures que no els permetia, per exemple, repetir castells com el 3de10fm o el 2de9fm, de manera que els principals objectius estaven clars i no eren menors: descarregar el castell amb l’agulla i repetir el pilar. Ho van fer a mitges. D’entrada l’assegurança del 3de9f, descarregat per onzena vegada enguany i que se saben de memòria. Era el pas previ per intentar a la segona ronda el 4de9fa, que ja havien carregat a finals d’agost al Catllar però no descarreguen des de 2018. El quatre ja va pujar amb problemes i va patir alguna rebregada que gairebé el tira a terra, però el van saber mantenir dret. Amb la sortida dels quarts, el pilar va patir un excessiu moviment i, finalment, amb la sortida de l’enxaneta es va trencar. A la tercera ronda la Jove va tornar a fer el 4de9f, novè de la temporada, amb els clàssics problemes previs de quadratura que en l’execució del castell no es manifesten. Van rubricar la seva actuació amb l’excel·lència del Pde8fm, descarregat per cinquena vegada igualant els cinc que també van fer l’any 2017.
Els Castellers de Vilafranca van arribar a Tarragona amb l’ambició que els caracteritza i més tenint en compte el regust amarg que els va deixar el 3de10fm per Sant Fèlix. La sortida de 5de9f era una assegurança en el seu currículum de temporada i el van tornar a descarregar sense cap dificultat. Però a la segona ronda, el programa es va torçar. El castell de 10 no va pujar tan bé com els intents desmuntats que van fer a Vilafranca del Penedès el 30 d’agost, el tronc va perdre les mides i just amb l’arribada de la canalla al pis de dosos, el castell va cedir. Una caiguda que va deixar lesionats i els va condicionar la resta de l’actuació. Amb canvis de peces van poder fer el 4de9f a la tercera ronda i el 9de8 a la quarta, castells descarregats novament amb solvència. Els Verds volien tancar la seva actuació amb un pilar de mèrit i van apostar pel Pde6, que també presentava un canvi en la quarta. Tot i treballar-lo un punt a la descarregada el pilar es va completar per deixar una petita alegria entre la parròquia vilafranquina.
Finalment, els Xiquets de Tarragona no van poder sortir de la zona de turbulències on estan instal·lats des de la diada de Sant Magí. Conscients que havien de fer un pas enrere per fer-ne dos endavant en les pròximes actuacions, van descarregar d’inici el 4de8, que ha mostrat molta seguretat durant tota la temporada. Però el 7de8 de la segona ronda ja va mostrar els primers dubtes. Tot i que l’estructura tenia garanties, la canalla no ho va veure prou clar i van fer un intent desmuntat. Posteriorment, a la tercera ronda, si que el van descarregar i semblava que la colla podria recuperar la confiança i reconduir la diada, però el 3de8 els va tornar a una cruel realitat quan el van haver de desmuntar dues vegades i marxar de plaça amb dos castells. Tres dies abans, el 3de8 ja els havia donat problemes a al Pla de la Seu durant la Diada Nacional quan van fer un intent desmuntat i un carregat i a la plaça de la Font se’ls va tornar a regirar.
La diada castellera de Santa Tecla – El Primer Diumenge deixa vuit castells de gamma extra i tres castells de nou a l’espera de la segona gran cita de les festes el pròxim dimarts 23 de setembre, on la Jove s’il·lusiona davant la possibilitat de tornar a provar el castell de 10 i els Xiquets tenen una nova oportunitat per redreçar la temporada. De la seva banda, la Colla Vella es tancarà a l’assaig per treballar de cara a les pròximes cites a Lleida (28 de setembre) i Reus (4 d’octubre) i els Castellers de Vilafranca agafaran forces diumenge vinent a la seva diada de Sant Miquel per encarar dues actuacions de compromís a Barcelona per La Mercè i Reus per la diada del Mercadal.