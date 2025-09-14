Diari Més

Diada del Primer Diumenge

La Vella de Valls exhibeix gammes extra i la Jove de Tarragona consolida el pilar de 8 en la diada del Primer Diumenge

Els Castellers de Vilafranca tornen a ensopegar amb el 3 de 10 emmanillat

4d9 net de la Colla Vella a la plaça de la Font.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha exhibit quatre gammes extra en la diada del Primer Diumenge de les festes de Santa Tecla de Tarragona. Els rosats han descarregat un 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 net i el 4 de 9 amb folre i pilar, i han carregat el pilar de 8 amb folre i manilles. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha descarregat de nou l’espadat emmanillat, a més del 3 de 9 i 4 de 9 amb folre. Han completat l’actuació carregant el 4 de 9 amb folre i agulla. Per la seva banda, els Castellers de Vilafranca han tornat a ensopegar amb el 3 de 10 amb folre i manilles i han descarregat el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 9 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 i 4 de 8.

