La crònica
Màxima intensitat a tots els nivells
La Diada deixa gamma extra dels Xiquets de Valls, les colles de Tarragona preparades per Santa Tecla i els Verds sense actuar a causa de la pluja
No hi ha descans. És dia de reflexionar sobre el que es va viure en les actuacions de la Diada Nacional de dimecres i dijous i a la vegada pronosticar que pot passar diumenge per Santa Tecla, però també durant les properes setmanes ja que les colles estan mostrant màxima ambició i ganes de seguir progressant en les seves respectives temporades. A Valls es va viure la millor actuació mai vista per la Diada, a Tarragona les colles van afinar els castells per als pròxims dies i a Barcelona la pluja va suspendre l’actuació prevista amb Castellers de Vilafranca, Capgrossos de Mataró, Minyons de Terrassa i Jove de Barcelona. Tot plegat a les portes d’un cap de setmana amb actuacions importants a Altafulla i, sobretot, a Tarragona.
Diumenge a la plaça de la Font es trobaran Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca. Les dues colles locals viuen moments molt diferents i les actuacions de l’11 de setembre dibuixen cap a on pot anar el seu programa. La Jove va tornar a descarregar el 4de8a, el 2de8f i el Pde7f, que voldran convertir en gamma extra pujant un pis en la diada del Primer Diumenge. Al Pla de la Seu van tornar a treballar-se un altre 4de9f, que els fa patir molt més del que els agradaria, de manera que tot apunta que a la primera actuació de festa major el seu quart castell seria el 3de9f. En cartera, per a més endavant, quedarien el 5de9f i el 3de10fm.
De la seva banda, els Xiquets de Tarragona han tornat a entrar en una dinàmica molt negativa com ja els va passar la temporada passada i el seu rendiment més immeditat és tota una incògnita. A la Diada només van poder descarregar el 4de8 i van fer intents desmuntats de 2de8f i 3de8. Aquest últim el van carregar en la repetició. Diumenge aspiren a intentar novament un castell de nou, el 4de9f, però primer necessitaran recuperar la confiança amb estructures menors com el 2de8f o el 7de8.
La Colla Vella arriba a Tarragona després d’una actuació magistral a la plaça del Blat, on va estrenar a la segona ronda un 4de9 amb folre i pilar que va jugar amb els límits de l’equilibri des de la carregada del quatre. Els rosats el van fer amb èpica i es van anotar el primer completat de la temporada al món casteller després del carregat de la Jove de Tarragona al Catllar o l’intent dels Verds per Sant Ramon. Però, a més van sumar novament el 5de9f, que van descarregar per setena vegada enguany; el 3de9f que apunta a castell de 10 i el Pde8fm, que ja dominen com mai. La millor actuació mai vista a la plaça del Blat un 10 de setembre. Per Santa Tecla el seu ventall és molt ampli i dependrà de les últimes proves però no es pot descartar que ataquin novament el 3de10fm o vulguin repetir 4de9sf i 4de9fp. Per si de cas, queden en cartera el 5de9f o el 9de8.
Els Castellers de Vilafranca, que no van poder actuar a Barcelona a causa de la pluja, van anunciar durant la setmana quina podria ser la seva actuació mínima a Tarragona: 2de9fm, 4de9fa, 5de9f i Pde8fm. A partir d’aquí la presència de camises a plaça determinarà si poden tornar a provar el 3de10fm, que es va quedar en intent desmuntat tres vegades per Sant Fèlix.
Dissabte a Altafulla, la Colla Joves Xiquets de Valls també arribarà en un gran moment de forma després de l’actuació que va fer per la vigília de la Diada. Va tornar-se a mostrar molt segura amb els castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, però va ser excelsa en l’execució d’un 2de8sf que es va es estar a punt de trencar a la sortida de la canalla. La defensa del tronc va ser extraordinària per descarregar-lo per segona vegada aquest 2025 i convertir-se en la colla que n’ha completat més en la història dels castells. El remat va tornar a ser el Pde8fm que és habitual en les seves diades de compromís. De fet, a la plaça del Pou d’Altafulla el podrien repetir, com ja van fer l’any 2023. Els castells de nou també estaran en la seva agenda i caldrà veure si proven novament el 2de9fm. La colla local amb els castells de gamma alta de set i els Nens del Vendrell i els Xiquets de Reus amb la gamma alta de vuit completen el programa de la festa major petita altafullenca.
A l’actuació de la Diada Nacional a Tarragona per l’11 de setembre, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau va tornar a demostrar la seva seguretat i domini dels castells de vuit com el 3de8 i el 4de8 i la gran sorpresa va ser el 2de7 descarregat dels Xiquets del Serrallo, el seu primer de la temporada, que unit al 5de7 i al 7de7, conformen la segona millor actuació del seu historial per darrera de la de Sant Magí 2025, on van carregar el 3de8.