La prèvia
Passat, present i futur a la Diada Nacional
Valls, Tarragona i Barcelona centren l’atenció castellera d’aquest 11 de setembre a les portes de la diada de Santa Tecla – El primer diumenge de festes
Gran part de les colles castelleres del país actuen en motiu de l’11 de setembre, algunes senzillament amb pilars per homenatjar l’efemèride, d’altres amb actuacions amb un cert compromís i un parell de colles, fins i tot, amb gamma extra programada, com és el cas dels Xiquets de Valls. Aquest vespre, es tornarà a viure el duel entre la Vella i la Joves a la plaça del Blat, on sempre poden passar coses.
Tant rosats com vermells arriben després d’un brillant Sant Fèlix i amb ganes de tornar a oferir alguns dels seus millors castells. La Colla Vella, que va actuar a Montblanc el cap de setmana i va estrenar el 4 de 8 amb el pilar, pot tornar a atacar estructures com el 5de9f o el 9de8 que, per si soles, tenen molta entitat, però que a més serveixen per al futur pensant en un possible 9de9f.
En cartera sempre hi ha els castells bàsics de nou, mentre el Pde8fm és una opció factible tenint en compte que davant, la Joves, també tindrà en cartera aquesta estructura. Els vermells, a banda d’aquest pilar, podrien optar per repetir l’altre gamma extra que més han fet durant la temporada, el 2de9fm, que dominen amb seguretat i que acompanyarien del 3de9f i el 4de9f.
Les dues colles tenen el proper cap de setmana actuacions d’especial compromís on podrien elevar un grau més el seu nivell d’exigència, especialment la Colla Vella que diumenge a Tarragona podria repetir el 4de9sf que va ensenyar per Sant Fèlix o podria atacar per primera vegada el 4de9 amb folre i pilar que fa algunes setmanes que estan treballant. De la seva banda, la Joves visita dissabte Altafulla i no descarta novament repetir la gamma extra.
A Tarragona, dijous al migdia al Pla de la Seu, actuaran les quatre colles de la ciutat amb el cap posat ja a les festes de Santa Tecla. Jove i Xiquets tenen el cap de setmana la diada del Primer Diumenge i podrien fer servir la Diada Nacional per preparar algunes estructures. Els liles asseguren els castells bàsics de nou com el 3de9f i el 4de9f i potser roden la gamma alta de vuit amb castells com el 4de8a o el 5de8, que pròximament volen pujar un pis i convertir-los en gamma extra.
Els ratllats necessiten recuperar la confiança amb el 2de8f que es va quedar en intent a Torredembarra fa 10 dies i podrien tornar a portar a plaça el 7de8, que no fan des de principis d’agost a Vila-seca. La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau somia en el 2de8f pel final de temporada i, per això, ha de portar a plaça el 2de7 amb els castells bàsics de vuit, mentre els Xiquets del Serrallo aspiren a tornar a fer en una mateixa actuació tres castells de gamma alta de set.
A Barcelona, la diada del Born, reunirà els Castellers de Vilafranca, que diumenge actuen a Tarragona i seguiran sumant castells de nou i potser el 9de8; els Minyons de Terrassa que van fer diumenge a Sabadell gamma extra en forma de 2de9fm i s’han marcat com a objectius el 3de9f, el 5de8 i el 2de8f amb la voluntat de pujar-los un pis durant les pròximes setmanes; els Capgrossos de Mataró que podrien plantejar castells de gamma alta de vuit i la Jove de Barcelona amb castells de vuit com el 3de8 i el 4de8 com a màxims objectius.