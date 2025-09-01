Resum del cap de setmana
Encara pot ser millor
La diada de Sant Fèlix deixa la Joves eufòrica, la Colla Vella traçant el futur, la Jove de Tarragona reivindicant-se i els Verds, frustrats
Vilafranca del Penedès va viure un Sant Fèlix que molta gent no oblidarà, perquè va servir a la Joves de Valls per completar la millor actuació del seu historial, a la Colla Vella per recuperar set anys després el 3de10fm i a la Jove de Tarragona per fer una actuació amb tres manilles per primera vegada. Els Castellers de Vilafranca, tot i tornar a carregar el 9de9f, van quedar lluny dels seus objectius.
La Colla Joves Xiquets de Valls va mostrar convicció, domini i confiança en una actuació que no va començar bé perquè van haver de desmuntar el 4de9sf. Però a partir d’aquí, assegurant-se el primer castell amb l’excel·lent domini del 2de9fm que ja ha ensenyat varies vegades aquesta temporada, va obrir un nou capítol en la seva història quan van descarregar seguits el 4de9sf i el 2de8sf, un fet que no havien assolit mai. La millor diada de la seva història va tenir la rúbrica habitual del Pde8fm, descarregat per dissetena vegada consecutiva, la millor ratxa mai vista al fet casteller. Ara li queda pendent el repte del castell de 10, que era un dels objectius de Sant Fèlix, però dona la sensació que aquesta nova injecció d’autoestima els pots apropar el 3de10fm.
Els Xiquets de Valls van dominar la festa major vilafranquina, perquè si excel·lent va ser la diada de la Joves, no va quedar massa més enrere la de la Colla Vella. De fet, va ser l’última colla en començar l’actuació i la primera en acabar-la per completar una diada que entra al top 10 de la seva història. El 5de9f el fan de memòria i els va generar l’energia necessària per encarar el castell de 10. No feien el 3de10fm des del Concurs 2018 i set anys després l’han recuperat. Ara necessiten descarregar-lo per retrobar-se amb el 2016, quan en van completar tres. El castell més emotiu va ser el 4de9sf que tancava el cercle de l’accident de Sant Fèlix 2024 i servia per fer una dedicatòria a Pau de Magrinyà, component de la colla que va morir aquest any i era clau en aquesta estructura. També van tancar amb el Pde8fm, que millora dia a dia. Compte amb la Vella, que se li ha posat al cap el 9de9f. Una carta més amb la que poden jugar de cara a la recta final de temporada.
La Jove de Tarragona es va fer gran aquest Sant Fèlix assolint una actuació on destaca per damunt de tot el 3de10fm carregat a la segona ronda. D’inici, l’aposta era segura amb el 2de9fm per deixar els grans reptes darrere. El castell de 10 va tenir un primer capítol que va néixer sacrificat i quan ja el desmuntaven va caure. La Jove no va defallir perquè fallava un aspecte especialment treballat, l’encaix de la base. A la segona va millorar i una canalla espectacular va coronar el primer 10 que fan a Vilafranca del Penedès. La caiguda va fer aparcar altres objectius inicials com el 4de9fa, que va deixar pas al 4de9f bàsic. Descarregant el Pde8fm, els tarragonins feien per primera vegada una actuació amb tres manilles, que està també en el top 10 de la seva història.
Finalment, els Castellers de Vilafranca van marxar frustrats sobretot pel 3de10fm, el castell que tenien millor però que es va resistir tres vegades. De fet, en un parell dels intents semblava clar que el podrien carregar, però van voler evitar una posterior caiguda i els van desmuntar. L’objectiu només era descarregar-lo. El 5de9f els va permetre asserenar-se per intentar a la quarta ronda el 9de9f, que van tornar a carregar quan semblava que era el dia per completar-lo. Fer el castell amb una enxaneta l’allarga extraordinàriament i té tantes variables a controlar que només que en falli una, s’acaba trencant. Aquesta vegada va ser una de les torres laterals. El Pde8fm els va servir per sumar-se a les altres tres colles i aconseguir que Sant Fèlix 2025 fos la primera actuació de la història en veure quatre espadats de vuit descarregats.