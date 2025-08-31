Diada de Sant Fèlix
Joves i Vella de Valls exhibeixen un duel èpic en un Sant Fèlix replet de gammes extra
Els Castellers de Vilafranca van fer bandera del 9de9f i la Jove de Tarragona va coronar el 3de10fm
Les colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls van convertir la diada de Sant Fèlix de Vilafranca en un duel èpic, en una jornada de cinc hores que va estar un festival de gammes extra, ja que es van veure fins a catorze construccions de màxima dificultat. Aquest dissabte, la Joves va descarregar la torre de 8 neta, el 4 de 9 net, la torre de 9 emmanillada i el pilar de 8. A l’altra punta de la plaça, la Vella va carregar el 3 de 10 amb folre i manilles i descarregat el 4 de 9 net, el 5 de 9 folrat i el pilar de 8. Pel que fa als Castellers de Vilafranca, van coronar el grandiloqüent 9 de 9 amb folre -es mantenen com l’única colla que ho ha fet al món casteller-. Al seu torn, la Jove Xiquets de Tarragona va destacar amb el 3 de 10 carregat.
La Colla Joves Xiquets de Valls va obrir plaça quan passaven uns vint minuts de l’inici previst, fent emmudir el públic per alçar el 4 de 9 sense folre, que van desmuntar en un primer sintent quan ja hi havia dosos al capdamunt. En segona ronda, van presumir del 2 de 9 amb folre i manilles, que van defensar estoicament en el moment de sortida del pom de dalt.
L’eufòria entre els diables vermells es va desfermar a la tercera ronda, quan van aconseguir descarregar l’anhelat 4 de 9 net. La colla el va defensar amb fermesa i ho va celebrar amb un càlid reconeixement del públic en una actuació que van continuar ‘in crescendo’, ja que posteriorment van completar el 2 de 8 net. El castell, conegut com la bèstia indomable, va estar lent però sòlid, i els vallencs el van descarregar entre càntics, abraçades i plors d’alegria.
La colla va tancar el seu particular històric Sant Fèlix amb el pilar de 8 amb folre i manilles, sent els únics que van descarregar totes les construccions portades a plaça aquest dissabte.
La Vella passa pàgina de l’ensurt del darrer Sant Fèlix
Pel que fa a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, van ser els últims a debutar segons l’ordre sortejat, i es va estrenar amb un ferm 5 de 9 amb folre que va descarregar amb solvència per afrontar seguidament el 3 de 10. El repte emmanillat va costar suor i llàgrimes per arribar a dalt de tot, i es va acabar esfondrant en el moment de descarregar-lo. Tot i la caiguda, haver-lo carregat després de set anys va ser una fita àmpliament celebrada entre els rosats.
La cirereta del pastís va arribar amb el 4 de 9 net, que van alçar ferm i van descarregar amb gran emoció, i és que la colla venia d’un Sant Fèlix 2024 amb regust amarg després que una acotxadora, la Mia, resultés ferida greu en caure del capdamunt d’aquest castell.
La colla va tancar la seva actuació amb el pilar de 8. Ha estat la primera vegada que les quatre colles de Sant Fèlix han completat en una mateixa diada aquest espadat de gran dificultat.
Vilafranca s’encalla amb el 3 de 10
Per la seva part, els Castellers de Vilafranca van apostar d’entrada pel 3 de 10 amb folre i manilles, que van desmuntar en tres ocasions —un peu i dos intents. En el segon cas, el cap de colla va ordenar tirar-lo avall quan l’enxaneta era a punt de coronar-lo, en una decisió insòlita que va deixar bona part de la plaça perplexa, però motivada per l’elevat risc d’esfondrament en què es trobava un castell que havia afrontat diverses tremolors.
No va ser fins a la tercera ronda que la colla local va poder completar la seva primera construcció, quan feia dues hores que la diada havia començat. Els verds es van treure l’espineta clavada fins al moment gràcies al 5 de 9 amb folre, que van descarregar amb serenor i una alegria continguda per afrontar les rondes de repetició amb energies carregades.
Tant és així que seguidament van jugar una de les seves cartes més potents: el grandiloqüent 9 de 9 amb folre, el qual només ells van aconseguir carregar en tota la història del món casteller. Aquest dissabte ho van tornar a aconseguir per tercer cop, novament extremant la dificultat amb una sola enxaneta —teòricament es corona amb tres. Els verds es van quedar a ben poc de descarregar-lo, amb un esfondrament a l’altura de sisens.
Quan el rellotge de la plaça de la vila marcava més enllà de les 16.30h, els locals van anar per totes per intentar fer un gir de guió en una de les diades més importants de la temporada i que enguany clarament estaven dominant els de Valls. Els verds van tornar a apostar pel 3 de 10 i van estar a punt d’assolir-lo, però de nou el cap de colla no ho va veure clar i va ordenar desmuntar-lo. En ronda de pilars van lluïr l’espadat de 8.
Tarragona presumeix de manilles
La Colla Jove Xiquets de Tarragona es va estrenar a plaça amb un sòlid 2 de 9 amb folre i manilles, molt aclamat per les més de 6.000 persones del públic que omplien l’espai, ja que va ser la primera construcció que es va completar ahir al migdia. En segona ronda, els liles van intentat el 3 de 10. La colla havia començat a desmuntar-lo a l’altura de sisens i es va acabar esfondrant gairebé al final.
Els tarragonins el van aconseguir coronar en tercera ronda, fortament aclamats, però el castell es van trencar a quarts, en una caiguda que va deixar la plaça amb un ai al cor. La segona meitat de l’actuació dels tarragonins va permetre mostrar un còmode 4 de 9 amb folre i completar el pas per Vilafranca amb el pilar de 8 amb folre i manilles.