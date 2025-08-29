Prèvia de Sant Fèlix
Les quatre colles de Sant Fèlix volen el castell de 10
Per segona vegada en la història del fet casteller es podria veure una diada on les quatre colles participants intenten el 3de10fm. La darrera va ser l’any 2016 al Concurs de Castells
Al Concurs de Castells de 2016 les quatre primeres classificades van portar a la Tarraco Arena el 3de10fm, tot i que només una el va assolir. Aquell 2 d’octubre de 2016 els Verds el van descarregar, mentre Joves de Valls, Colla Vella i Jove de Tarragona van fer un intent. Aquest dissabte, les mateixes colles protagonistes d’aquell dia, podrien tornar a intentar el castell de 10 en una mateixa diada i plaça.
L’encarregada d’obrir l’actuació de Sant Fèlix serà la Colla Joves Xiquets de Valls que arriba carregada de moral gràcies als 17 castells de nou que porta completats però especialment pel domini de les manilles gràcies al 2de9 i el Pde8. A banda del 3de10fm que només ha carregat una vegada en la seva història, té en cartera el 2de9fm, una garantia aquesta temporada, i el 4de9sf, un castell que no han provat enguany i no descarreguen des de Santa Úrsula 2023. El 2de8sf és l’altre castell que havien treballat durant les últimes setmanes, però la caiguda després de carregar-lo a La Bisbal no ha permès que arribi amb total garantia a Sant Fèlix a causa de la lesió d’una castellera.
Els Castellers de Vilafranca porten el programa més ambiciós. De fet, si el completen seria la millor exhibició castellera mai vista. El 3de10fm, el 4de10fm i el 9de9f són els seus principals objectius, però saben que si alguna cosa no va bé, tenen l’opció d’altres castells que ja han descarregat aquesta temporada com el 5de9f. També han intensificat els assajos del 4de9fa per si algun dels altres genera incertesa i finalment no el poden intentar.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona té clar que el seu castell de sortida de la plaça de la Vila serà el 2de9fm i, a partir d’aquí, volen jugar amb dos dels millors castells del seu historial: el 3de10fm i el 4de9fa. El primer el van intentar l’any 2019 per Sant Fèlix, però el va desmuntar i l’han completat dues vegades, al Vendrell (2016) i Tarragona (2024). El segon van carregar-lo dissabte passat a la Festa Major del Catllar, van detectar quins defectes mostrava i ara volen descarregar-lo.
Cada ronda de l’actuació la tancarà la Colla Vella dels Xiquets de Valls que sembla clara la seva aposta de sortida, el 5de9f, tal com ja van fer per Firagost, La Bisbal, El Catllar i l’Arboç. Després haurien d’arribar les estrenes de la temporada: el 3de10fm i el 4de9sf. El castell de deu l’han completat tres vegades en el seu historial, però va ser l’any 2016. De fet, l’últim que van carregar va ser al Concurs 2018. L’altra aposta podria ser el 4de9sf, una estructura que els ha donat grans alegries a Vilafranca del Penedès, on l’han descarregat quatre vegades, però també un dia especialment dur, l’any passat, amb l’accident de l’aixecadora. En cas de no poder assolir algun d’aquests castells, poden entrar en joc el 7de9f o el 9de8.
Les quatre colles, si no hi ha cap entrebanc durant la diada, tancaran la seva actuació amb el Pde8fm, una altra situació que podria portar un fet històric perquè mai s’han descarregat quatre en una mateixa actuació.