La prèvia
Tota l’atenció al Catllar, Igualada i l’Arboç
Les quatre colles que dissabte 30 protagonitzen la diada de Sant Fèlix tenen compromisos exigents durant el cap de setmana
La temporada 2024 les tres actuacions de festa major del Catllar, Igualada i l’Arboç van deixar un balanç global d’un castell de 10, dos castells sense folre, 12 gamma extra, nou castells de 9 i cinc de gamma alta de 8. Tot plegat en poc menys de 24 hores.
Que ningú descarti que aquests números es puguin arribar a repetir perquè les colles participants arriben novament a aquest cap de setmana amb ganes d’estrenar castells i preparant la diada de Sant Fèlix del pròxim dissabte 30 d’agost a Vilafranca del Penedès. Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca i Colla Jove Xiquets de Tarragona tenen el clàssic doblet que vivim des de l’any 2012 i obliga moltes vegades a plantejar les dues diades de manera global.
Dissabte a la tarda al Catllar, la Jove té al gran repte de recuperar el 4de9 amb folre i agulla, que va carregar la temporada passada al Vendrell per Santa Teresa però no descarrega des de l’any 2018. La injecció de moral de la colla després de la diada de Sant Magí és extraordinària i al seu programa també entren el 2de9fm i el Pde8fm. Junt amb els castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, podrien ser les seves intencions per a la doble actuació del cap de setmana.
La Colla Vella té entre el seu programa castells de gamma extra que ja ha fet i poden ser bones opcions per a les dues diades com el 5de9f o el Pde8fm, té el 7de9f que pot ser un recurs més que interessant i té estructures amb un grau més de dificultat amb ganes de sortir durant els pròxims dies del local d’assaig, com el 2de8sf o el 4de9sf. També treballa el castell de 10, però tot apunta que ja serà per a la diada de Sant Fèlix. El 3de9f i el 4de9f són les estructures necessàries per poder completar les diades del Catllar i l’Arboç.
Finalment, els Verds jugaran amb tots els castells de gamma extra que ja han fet com el 9de8, el 2de9fm o el 5de9f, però podrien aprofitar la doble jornada per estrenar el 4de9 amb folre i agulla o el Pde8fm perquè les condicions de les places ajuden a la consecució d’aquests castells. Tot apunta també a que els castells de 10 quedin reservats per a la seva festa major.
A Igualada es viurà l’altra gran diada castellera del cap de setmana en motiu de la seva festa major. La Colla Joves Xiquets de Valls arriba amb ganes de tornar a ensenyar la gamma extra. Fins ara, tant el 2de9fm com el Pde8fm han mostrat garanties i, de fet, les dues estructures ja les han fet a la plaça de l’Ajuntament de la població de l’Anoia. Els dos castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, són dos recursos a poder utilitzar també durant l’actuació, però caldrà veure si a una setmana de Sant Fèlix opten per tornar a provar el 2de8sf que van carregar a la Bisbal del Penedès.
Els Xiquets de Reus asseguren portar a plaça la millor actuació que han fet aquesta temporada amb el 5de8, el 3de8 i el 4de8, però somien poder fer un pas més en forma de 2de8f o Pde6, però dependrà de les sensacions que donin aquests dos castells a l’últim assaig. Els Moixiganguers volen estrenar el castell de nou aquesta temporada en forma de 4de9f i potser també el 4de8a. Sinó, tenen també el 5de8 i el 2de8f, que ja han descarregat enguany.