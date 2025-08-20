Castells
Sant Magí es retroba amb la història dels castells
La Jove descarrega un Pde8fm que no es completava a les Cols des del 1878, SPiSP fa el seu segon 5de8, Serrallo estrena el 3de8 en el seu historial i els Xiquets recuperen el 2de8f
Estrenes de temporada de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets de Tarragona, estrena en l’historial dels Xiquets del Serrallo i un pilar de la Jove que va transportar al 1878 van marcar la diada de Sant Magí 2025. Alegries repartides i compartides i frustracions o decepcions que necessiten de varies hores per assaborir i analitzar són conclusions habituals que ens deixa la festa major de Tarragona.
Això de la Jove serà recordat durant molt temps. Tots els castells que van portar a plaça ja els havien fet enguany, però estímuls no els faltaven. Mai havien descarregat junts a les Cols el 3de9f, el 4de9f i el 2de9fm i mai hi havien descarregat tampoc el Pde8fm. Ho van fer tot. Van assegurar d’entrada amb un altre 3de9f que ensenya un lleuger tremolí que gestionen sense problemes. El vuitè de la temporada amb l’horitzó del 3de10fm per Sant Fèlix el 30 d’agost. A la segona ronda un immillorable 2de9fm. Si algú li vol buscar un defecte no el trobarà. Tronc impecable, manilles una roca, folre sòlid i pinya nombrosa. Dels millors 2de9fm que s’han vist recentment al món casteller amb el condicionant afegit de l’espai. La tercera ronda no va ser cap tràmit. El 4de9f és el castell que més feina els va donar, però també el van completar amb una bona gestió especialment del pis de terços i quarts. El final va ser un del moments més especials de la història dels castells a Tarragona. La Jove havia carregat en aquest escenari el Pde8fm el 2016, però no es descarregava des de 1878. 147 anys després la Jove va apel·lar a la èpica, perquè l’espadat podia haver caigut tres o quatre vegades. Van salvar-lo quan semblava impossible. Passades les tres de la tarda, la plaça de les Cols va embogir amb un imatge per a la història: el Pde8fm de cara a la Catedral. Ara la Jove té el Catllar, l’Arboç i Sant Fèlix amb ganes d’estrenar el 4de9fa i el castell de 10.
Tarragona
Les millors imatges de la diada castellera de Sant Magí
Redacció
La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau va ser valenta i va saber jugar amb el nerviosisme previ a un dia gran. Si el 5de8 era el gran repte, millor encarar-lo de sortida. Només l’havien provat una vegada en la seva història al Concurs 2024, però les especials característiques de la plaça no van ser cap impediment tornar-lo a descarregar. El castell va pujar nerviós i va necessitar de treball extra, però també és important saber-los defensar. El tronc ho va saber fer i els de Sant Pere i Sant Pau, quan el rellotge marcava les 12.10, ja havien fet el més important i cantaven l’Amparito Roca. La resta, la rutina habitual per a la colla, el 3de8 i el 4de8. Se’ls saben de memòria encara que el castell presenti algun desajust. El 3de8 l’han descarregar en 75 ocasions de les 79 que l’han provat, mentre que el 4de8 era el 16è descarregat des de la represa amb una efectivitat del 100%. Ara han de pensar amb més castells de gamma alta de vuit com el 2de8f, el 7de8 o el 4de8a.
Els Xiquets de Tarragona van passar del tot al ser amb crueltat i injustícia. Descarregar el 2de8f d’inici va deixar entreveure que podria tornar a ser un gran dia per a ells. No el carregaven des del setembre de 2023 i no el descarregaven des de setembre 2022, però el castell no va donar símptomes d’inexperiència tot i les novetats al tronc. Era la gran porta d’entrada al 4de9f. A la segona ronda el van portar novament a la plaça de les Cols, però no van tenir temps ni de treballar-lo. Amb sisenes col·locades es va trencar inesperadament. Un cop dur perquè allí es va acabar gairebé la seva diada. A la tercera ronda el 3de8 els va quedar inexplicablement carregat per un altre desajust i van tancar l’actuació amb el 4de8. Els problemes puntuals que van mostrar no tenen res a veure amb aquells problemes estructurals que ensenyaven els seus castells a finals de la temporada passada. A final de mes, per Santa Rosalia a Torredembarra, tenen l’oportunitat de tornar-se a aixecar.
Els Xiquets del Serrallo van fer la seva millor actuació de la història, però no van sortir del tot satisfets de plaça. De fet, van carregar el millor castell de la seva història, el 3de8. Per començar l’actuació van anar a buscar un valor segur, el 5de7, que ja descarreguen amb naturalitat i sense complexes ni treball. A la segona ronda va arribar el moment de trencar el seu sostre. El 3de8 l’havien intentat cinc vegades i les cinc l’havien desmuntat. Era abans de la pandèmia. Aquesta vegada el castell va pujar amb decisió però va necessitar de treball extra des de l’entrada de la canalla. Just després de traspassar l’enxaneta el castell es va acabar trencant. La caiguda va provocar alguna lesió, però la colla no va variar els objectius i va tancar amb un meritori 7de7, el segon de la temporada, que va presentar diferents canvis. En acabar la diada, els castellers de la colla ja pensaven en descarregar el 3de8 a la diada de Santa Tecla.
Tarragona | Diada de Sant Magí
CC Sant Pere i Sant Pau: 5/8, 3/8 i 4/8
Xiquets de Tarragona: 2/8f, i4/9f, 3/8c, 4/8
Xiquets del Serrallo: 5/7, 3/8c, 7/7