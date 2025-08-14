Muere Josep Lluís Gras Alcalde, miembro histórico de la Colla Jove Xiquets de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha comunicado la muerte de Josep Lluís Gras Alcalde, una figura clave en la historia reciente de la entidad y uno de sus miembros más queridos. Gras entró en la colla en el año 1982, y desde entonces mostró un compromiso firme e incondicional tanto con el mundo casteller como con la ciudad de Tarragona.

En el transcurso de su trayectoria, Josep Lluís Gras formó parte de la junta directiva de la colla y fue uno de los impulsores de la revista 'L'Esperidió', publicación interna de referencia para los miembros y simpatizantes de la Jove. En el año 1985 se convirtió en el primer presidente de la Associació d'Amics de la colla, una entidad creada para reforzar el apoyo social y cultural en torno a la colla castellera.

Su compromiso con la ciudad y con el país era compartido con su compañera Roser, con quien formaba un tándem inseparable. Pero más allá de cualquier otra implicación, Gras destacó por su lealtad absoluta a la Colla Jove Xiquets de Tarragona, incluso después de sufrir un accidente casteller que lo alejó de la actividad física, pero no de la vida de la colla.

Hasta el final, Josep Lluís Gras continuó activo y vinculado a la entidad. Entre sus últimas colaboraciones destaca su participación en una muestra castellera en la residencia Sanitas, así como su aparición como entrevistado en el último número de la revista 'L'Esperidió', testimoniando su vocación de transmisión de la memoria y los valores castellers.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha querido expresar públicamente su pésame con un mensaje emotivo en las redes sociales: “Gracias por todo, Josep Lluís. Queremos hacer llegar un fuertísimo abrazo y todo nuestro cariño a su familia y amigos”.