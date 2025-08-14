La jornada
Començar la quinzena amb bon peu
A la Bisbal del Penedès, la Joves podria atacar el castell sense folre, la Vella i els Verds els castells de gamma extra i els Bous el 2de7
Els últims dies del mes d’agost són extraordinàriament intensos al món casteller, ja que se celebren algunes de les diades més importants del calendari. Començant per la festa major de la Bisbal del Penedès, després s’encadenen les actuacions de Sant Magí a Tarragona, la festa major del Catllar, Igualada i l’Arboç i tot plegat culmina per Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Un bon 15 d’agost, convida a l’optimisme; una fluixa actuació en l’inici d’aquest camí, pot generar dubtes.
Amb major o menor intensitat, tant les dues colles de Xiquets de Valls com els Castellers de Vilafranca portaran gamma extra la Bisbal del Penedès. La Joves, que celebra 50 anys ininterromputs participant en aquesta actuació, ha treballat intensament les últimes setmanes els dos castells sense folre i sembla que l’un o l’altre, 2de8sf o 4de9sf, podrien tenir la seva oportunitat. Els castells bàsics de nou i les manilles del 2de9 i el Pde8 també estan en la seva cartera, tot i que aquests últims depenen més de les camises que es puguin portar a plaça.
La Colla Vella optarà per seguir donant recorregut tant al 3de9f com al 4de9f, que ja han descarregat en total 14 vegades aquesta temporada i la seva aposta de gamma extra seria el 5de9f, completat enguany dues vegades i que és ara mateix la seva millor carta a l’espera de poder ensenyar durant els següents dies el 4de9 amb folre i pilar, el castell de 10 o algun sense folre. El pilar de 7 amb folre tancaria la seva actuació.
Els Castellers de Vilafranca també volen rodar el 3de9f i el 4de9f pensant en els dos castells de 10 que els agradaria provar el dia 30 a la seva festa major, mentre que el seu ventall de castells de gamma extra és ampli i poden triar entre el 9de8, el 2de9fm o el 5de9f. El primer i el segon ja els han fet un parell de vegades, mentre el 5de9f ja l’han descarregat en quatre ocasions. poden entrar en joc. Igual que els rosats, també tancarien la seva actuació amb el pilar de set folrat.
Des de fa unes temporades també participen a l’actuació els Bous de la Bisbal, la colla local, que portarà a plaça un castell inèdit en el seu historial: el 2de7. Fins el moment, el seu sostre són els dos castells bàsics de set, 3de7 i 4de7, han arribat a provar el 4de7a i el 5de7 però han quedat en intents i ara volen atacar un castell que obre la porta dels vuit pisos.
Més enllà de l’actuació d’aquest divendres a la Bisbal del Penedès, els pròxims tres dies caldrà parar atenció al les quatre colles tarragonines que tenen diades i assajos especials per acabar de preparar la diada de Sant Magí de dimarts vinent o a Xiquets de Reus, que tornen de les vacances per tornar a ensenyar els castells de vuit a les portes de la festa major d’Igualada.