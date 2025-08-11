Castells
El 3de9f, el millor castell a Llorenç del Penedès
Jove de Tarragona i Joves de Valls el descarreguen en una diada on els Nens del Vendrell fan la seva millor actuació de l’any
La Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Joves Xiquets de Valls continuen treballant per culminar el mes d’agost amb el castell de 10. A Llorenç del Penedès les dues colles van descarregar el 3de9f a la segona ronda. Pels tarragonins és el sisè de la temporada, mentre pels vallencs és el desè i confirma com la colla que n’ha fet més enguany.
Les dues agrupacions van ensenyar també altres cartes que volen pujar un pis més durant les pròximes setmanes. Així, la Jove va descarregar d’entrada el 2de8f i a la tercera ronda el 4de8 amb l’agulla. Una vegada més van culminar l’actuació amb el Pde7f. La Joves també va fer d’entrada el 2de8f i a la tercera ronda va optar pel 4de8, una clara prova d’un futur 4de9sf. També va arrodonir la diada amb el Pde7f. Els pròxims compromisos seran divendres vinent: els liles a casa per les festes el Cos del Bou, els vermells a la Bisbal del Penedès.
A Llorenç també va fer un paper molt meritori els Nens del Vendrell que van tornar a descarregar els seus dos millors castells de l’any, el 7de8 i el 5de8 després d’un intent desmuntat. Per rematar la seva actuació van completar el 3de8, anotant-se la seva millor diada de la temporada. Els vendrellencs ara descansaran uns dies i tornaran a actuar el 23 d’agost a Albinyana.