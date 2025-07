El 5de9f es converteix en el rei de la gamma extra 2025

Publicado por Carles Cortés Creado: Actualizado:

Que el castell més ‘petit’ de Les Santes sigui el 4de9f diu molt d’una diada que s’ha convertit en imprescindible del calendari casteller i ara que es fa de tarda, des de fa tres anys, ajuda a passar millor la calor del mes de juliol. Capgrossos i Verds van fer les seves millors actuacions de la temporada i els Minyons marxen de vacances amb moltes expectatives de cara al segon tram de temporada.

El millor castell que es va veure a la diada va ser el 5de9f que van fer tant els Capgrossos de Mataró com els Castellers de Vilafranca. A més, les dues colles ho van fer a la segona ronda. El dels mataronins va ser impecable i no va tenir cap moment de dubte ni de treball excessiu per descarregar-se. L’estrenaven aquesta temporada i ja és el sisè que completen en el seu historial. El dels Verds va ser treballat i es va mostrar nerviós, especialment a la descarregada on la rengla va tenir molta feina a diferència del que havien fet tres setmanes enrere a Tarragona que va sortir gairebé immaculat. El 5de9f s’ha convertit en el gamma extra més vist de la temporada fins el moment després que l’hagi descarregat la Colla Vella, els Verds i els Capgrossos i l’hagin carregat també els Minyons de Terrassa. Quatre descarregats i un carregat en total, per davant del 2de9fm que de moment s’ha descarregat tres vegades entre la Joves de Valls i els Minyons de Terrassa i s’ha carregat una més, precisament pels Capgrossos a Les Santes aquest cap de setmana. I és que, tot i la gran diada que van fer els mataronins, la caiguda d’aquest gamma extra els va fer marxar de plaça amb un regust amarg. Havien completat de manera excel·lent el 3de9f a la primera ronda, havien estrenat el 5de9f a la segona, però la caiguda després de carregar el 2de9fm va ser dura, va provocar força lesionats i va obligar a aturar l’actuació durant gairebé una hora.

Els Castellers de Vilafranca, més enllà del 5de9f, van estrenar a la primera ronda el 9de8, treballat de manera excel·lent per un enxaneta que va fer en 30 segons les tres aletes del castell i presagiant novament al tram final de la temporada l’assalt al 9de9f. Van tancar l’actuació amb el 3de9f, fent un clar assaig del 3de10fm que volen portar la setmana vinent a Sitges, i el pilar de 6, que van tornar a descarregar sense problemes.

Els Minyons de Terrassa tenien la seva última actuació abans de les vacances i la van resoldre complint tots els deures. A la primera ronda un brillant 3de9f que apunta també a 3de10fm després del retorn de vacances. Potser al setembre és aviat, però durant l’octubre arribarà. El Vendrell o Girona poden ser un bon escenari. A la segona ronda van tornar a descarregar el 2de9fm que ja havien fet per la seva festa major sumant un bon rodatge de folre i manilles i van acabar amb 4de9f que era l’espineta clavada de la temporada perquè, fins el moment, només n’havien fet dos, un descarregat i l’altre carregat. El pilar de 6, que no descarregaven des del mes de maig, va ser la millor rúbrica per tancat el seu primer tram de temporada.

On també es va veure un castell de nou va ser a la Riera de Gaià, on la Colla Joves es va anotar un altre 3de9f, el sisè que completen aquesta temporada que els dona impuls per treballar durant les pròximes setmanes el castell de 10 amb l’objectiu d’intentar-lo portar a Sant Fèlix. També van insistir amb el 2de8f que té la mirada posada en el 2de9fm i en el pilar de mèrit, en aquest cas de 6, per mantenir els bons costums. Al seu costat, els Xiquets del Serrallo van poder fer el primer 3de7a de la temporada que van acompanyar del 5de7, mentre els Nois de la Torre, amb la ressaca post Quadre de Santa Rosalia, van tenir en el 4de7a la seva millor estructura.

A la Diada de Juliol del Catllar els Xiquets de Reus van fer el millor castell gràcies al 5de8 que van descarregar per segona vegada aquesta temporada. De fet van repetir la mateixa actuació que van fer per Sant Pere amb el 3de8 i el 4de8, de manera que van igualar la seva millor actuació de l’any. La pròxima setmana tenen la diada de Santa Anna, a casa, on podrien estrenar algun altre castell de gamma alta de vuit.

Els Nens del Vendrell van fer un pas més en la seva trajectòria estrenant el 7de8 a les portes també de la seva actuació de Santa Anna on l’ambició és màxima, ja que s’han plantejat l’assalt al castell de nou, el 4de9f. Si la setmana d’assajos funciona bé fins i tot es podrien plantejar intentar el 5de8. Finalment, al Catllar també hi eren els Xiquets de Tarragona que van repetir el 4de8 i el 2de7 però no van poder intentar el 7de8 a causa d’alguna baixa, completant la seva actuació amb el 7de7.