Pendents del cel i de la possible gamma extra

El mes de juliol al món casteller no s’entén sense el doblet Altafulla-Torredembarra i les seves diades de les Cultures i del Quadre de Santa Rosalia. Algunes temporades han servit per estrenar castells, d’altres senzillament per comprovar l’estat de forma de les colles i en alguns moments han servit de punt d’inflexió de cara al mes d’agost.

Participen set colles que tenen reptes importants i que estaran pendents també del cel per amenaça de pluja. Dissabte a Altafulla, tant la Colla Vella dels Xiquets de Valls com els Castellers de Vilafranca apostaran pels dos castells bàsics de nou que ja han repetit diverses vegades aquesta temporada. De fet, són les dues colles que n’han fet més fins al moment. La diferència estarà en el tercer castell.

Mentre els rosats apostarien per una estructura de gamma alta de vuit com el 7de8 o el 5de8, els Verds podrien tornar a portar gamma extra a la plaça del Pou amb el 5de9f que van estrenar al Pla de la Seu o el 9de8. També treballen el 2de9fm, però té menys opcions de veure’s. Totes dues podrien acabar amb pilar de mèrit, però no serà el pilar de 8 amb folre i manilles que les dues colles es reserven per a més endavant, ja que han d’ajustar alguns detalls.

Els Xiquets de Tarragona necessiten seguir sumant castells de vuit abans de fer nous salts de qualitat i podrien apostar novament per l’actuació que van fer fa 15 dies davant la Catedral amb el 7de8 acompanyat dels dos bàsics de vuit, 3de8 i 4de8. Finalment, els Castellers d’Altafulla buscarien el primer 4de7a de la temporada com a gran objectiu, que completarien amb el 3de7 i el 4de7.

Diumenge a Torredembarra, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Joves Xiquets de Valls podrien replicar a Vella i Verds per sumar també junts el 3de9f i el 4de9f. Els tarragonins encara no ho han fet aquesta temporada perquè tot just van estrenar el 3de9f dissabte passat a Cornudella, mentre els vallencs ho han fet una vegada, per Sant Joan.

El tercer castell de les dues colles podria ser un gamma extra, però dependrà dels últims assajos i de les camises a plaça. Les dues colles tenen el 2de9fm preparat, de fet la Joves el va descarregar també per la seva festa major, però els condicionants marcaran els possibles intents a plaça. Si no, les dues colles optaran per la gamma alta de vuit amb castells com el 4de8a o el 2de8f.

Liles i vermells optaran també per un pilar de mèrit i, fins i tot, la Joves podria valorar fer el Pde8fm tot i que novament dependrà de les camises que porti fins a Torredembarra com ja li ha passat altres temporades. Per la seva banda, els Nois de la Torre, que celebren els seus 50 anys d’existència, buscaran els castells de gamma alta de set com el 5de7 o el 7de7, que ja han fet aquesta mateixa temporada.