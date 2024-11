Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 4 de 10 amb folre i manilles en un Tots Sants passat per aigua

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Diada de Tots Sants agredolça pels Castellers de Vilafranca. Han completat tres castells de gamma extra: el 4 de 10 amb folre i manilles, que han descarregat per primer cop a Vilafranca, i el 4 de 9 amb agulla i el pilar de 8. Tot això, els Verds no han aconseguit aixecar el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, un dels grans objectius marcats per aquest divendres.

Els Capgrossos de Mataró han signat la tercera millor actuació de la seva història i han portat a plaça el 3 de 9, el 2 de 9 emmanillat i el 5 de 9. Han tancat la diada amb el pilar de 6. Els de Sants han carregat el 4 de 9, el 7 de 8 i el 2 de 8 amb folre, i els Xiquets de Tarragona han coronat el 7 de 8, el 4 de 8 i el 3 de 8.

La diada ha començat amb la Muixeranga i un minut de silenci en record de les víctimes de la dana i al periodista especialitzat en castells, Agustí Forné. Els Castellers de Vilafranca han donat el tret de sortida amb una primera ronda “de màxims” i han completat el 4 de 10 amb folre i manilles, un dels castells amb més dificultat de tot el món casteller.

És la primera vegada a la història que l’han descarregat a casa tot i que ja el van descarregar fa vuit anys durant el Concurs de Castells. De la banda, els Castellers de Sants han fet un intent desmuntat del 4 de 9 amb folre i els Capgrossos de Mataró han descarregat el 3 de 9. Finalment, els Xiquets de Tarragona han descarregat el 7 de 8.

En segona ronda, els Castellers de Vilafranca han fet un intent desmuntat el 3 de 10 amb folre i manilles. En canvi, els Castellers de Sants sí han aconseguit descarregar el 4 de 9 amb folre, després de l’intent desmuntat de primera ronda. Els Capgrossos de Mataró han descarregat el 2 de 9 amb folre i manilles, un gamma extra que han fet a la perfecció. I els Xiquets de Tarragona han fet un intent desmuntat del 5 de 8.

El que havia de ser un dels moments més importants de la diada ha arribat en tercera ronda, quan els Verds han intentat un pilar de 9 amb folre, manilles i puntals que, finalment, ha acabat sent un intent desmuntat. De la seva banda, els Castellers de Sants han descarregat amb èxit el 7 de 8, i s’han tret l’espineta per la caiguda que van patir durant el Concurs de Castells.

Després de sis anys, els Capgrossos de Mataró han tornat a descarregar el 5 de 9 amb folre, una fita que han celebrat eufòricament a la plaça de la Vila. Finalment, els Xiquets de Tarragona han fet un nou intent desmuntat del 5 de 8.

La pluja fa perillar la diada durant uns minuts

Quan faltaven pocs minuts per les tres, la pluja ha fet la guitza i, tot i que ha fet un bon ruixat, les colles han decidit reprendre la diada. Els Castellers de Vilafranca han començat la quarta ronda amb un intent desmuntat del 4 de 9 sense folre.

Els Castellers de Sants han completat la seva actuació descarregant el 2 de 8 amb folre, un castell que dominen a la perfecció. Els Xiquets de Tarragona han descarregat sense cap problema el 4 de 8. I els Capgrossos de Mataró han posat la cirereta del pastís amb un pilar de 5 amb el que han signat la tercera millor actuació de la seva història.

En cinquena ronda, els Castellers de Vilafranca han descarregat el 4 de 9 amb agulla, un castell que aquesta temporada ja han assolit en quatre ocasions. Un nou gamma extra, que s’ha sumat al 4 de 10 amb folre i manilles i al qual hi han afegit el pilar de 8. Finalment, els Xiquets de Tarragona han descarregat sense cap mena de dificultat el 3 de 8.