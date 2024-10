La Jove de Tarragona encapçala una segona ronda del Concurs amb múltiples intents i peus desmuntats

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Jove de Tarragona encapçala provisionalment la segona ronda del Concurs de Castells gràcies al 3 de 10 amb folre i manilles que ha completat per segona vegada en el seu historial.

En segona posició hi ha els Capgrossos de Mataró que han descarregat el 2 de 9 amb folre i manilles, mentre que ni els Castellers de Vilafranca ni la Colla Vella dels Xiquets de Valls han pogut sumar punts en aquesta segona tanda marcada pels múltiples intents i peus desmuntats.

Els verds han desmuntat el 9 de 9 folrat perquè la canalla s’ha fet enrere i els rosats han deixat en intent el 4 de 10 emmanillat quan col·locaven dosos.

La segona ronda del Concurs de Castells que se celebra aquest diumenge a Tarragona s'ha allargat durant més de dues hores, després d'una primera ronda que ha estat més àgil completant-se en poc més de 60 minuts. Cent vint minuts que han estat protagonitzats pels intents i els peus desmuntats de diverses colles. I que han fet retrocedir posicions a dues agrupacions favorites a guanyar el certamen, els vilafranquins i els rosats.

Després del 2 de 9 amb folre, la Jove de Tarragona ha continuat la segona ronda amb la gamma extra aconseguint el primer 3 de 10 amb folre i manilles de l'any dels de la camisa lila. Els tarragonins han aixecat la construcció de manera còmoda, una petita relliscada de l'enxaneta quan estava a punt d'encavalcar-se sobre l'aixecador ha fet que el tronc quedés tocat, un pèl tancat, però l'han acabat completant; el segon de la seva trajectòria.

La Joves de Valls ha optat per la 'bèstia indomable'. Els vermells només han pogut carregar el 2 de 8 sense folre, que s'ha trencat pels pisos superiors just després que l'enxaneta col·loqués el peu per carregar el castell. Els Capgrossos de Mataró s'han posat tercers de manera provisional després de descarregar el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la seva temporada. Una torre que s'ha obert al pis de quints excessivament.

Intents i peus desmuntats

Els Castellers de Vilafranca han desmuntat el 9 de 9 amb folre, la construcció que podria ser la carta guanyadora de la jornada i el gran objectiu dels verds. La canalla no ho ha vist clar i ha tirat avall amb els sisens col·locats. Així han tirat enrere a la classificació, ocupant la quarta posició.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls no ha pogut amb el 4 de 10 amb folre i manilles, la fita a l'horitzó dels rosats pel Concurs. El castell ha perdut les mides molt ràpid i just quan entrava el pom de dalt, l'estructura ha fet llenya. D'aquesta manera, només sumen el primer castell, el 4 de 9 sense folre i se situen provisionalment al cinquè lloc.

Primer 4 de 9 amb folre de la història dels Moixiganguers

Els Moixiganguers d'Igualada s'han plantat a la segona ronda amb el 4 de 9 amb folre, el primer intent de la seva història. Tot i mostrar nervis, els de l'Anoia l'han fet sense gaire problemes i han desfermat l'eufòria dels igualadins. D'aquesta manera, al final de la segona ronda han sumat els dos castells bàsics de 9.

Els Xiquets de Reus han obert la segona ronda amb el primer 3 de 9 amb folre de la seva temporada. El castell ha pujat bé, però amb l'aleta ha patit una revinclada que finalment els de la camisa avellana han pogut defensar fins a descarregar-lo.

El 4 de 9 amb folre també ha estat la carta escollida dels Castellers de Sants i els Castellers de Barcelona. Igual que els Xiquets de Tarragona, tot i que els matalassers només l'han pogut carregar. Els Marrecs de Salt han signat un 2 de 8 amb folre, mentre que els Nens del Vendrell han fet un intent desmuntat de 4 de 9 amb folre.