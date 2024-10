Els Castellers de Vilafranca revaliden el títol i s'imposen en el Concurs de Castells de Tarragona

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Els Castellers de Vilafranca han revalidat el títol i s'han imposat en el Concurs de Castells de Tarragona. Els verds eixamplen així la seva hegemonia a la competició, en què s'han emportat dotze de les últimes catorze edicions. Només en dues ocasions -el 2000 i el 2018- la Vella, que aquest diumenge ha quedat en segon lloc, se'ls ha imposat. Els de Vilafranca han exhibit el 3 de 10 amb folre i manilles descarregat, i han carregat el 9 de 9, el 4 de 10 i el 4 de 9 amb folre i agulla. Al seu torn, la Vella ha lluït el 4 de 9 descarregat i ha carregat el 4 de 9 amb l’agulla i el 4 de 10 amb folre i manilles, renunciant a participar a la última ronda. El podi el completa la Jove Xiquets de Tarragona després d’un concurs que ha durat set hores.

Els Castellers de Vilafranca i la Vella de Valls, fent gala d’ofici, han pugnat fins al final en un frec a frec que s’ha resolt tocades les cinc de la tarda, tancant una llarga diada que havia començat a les deu del matí. Els verds han emmudit la Tàrraco Arena Plaça (TAP) a la primera ronda descarregant el 3 de 10 amb folre i manilles. En segona ronda han anat a jugar la seva gran carta del concurs, el 9 de 9 folrat, que han desmuntat, fet que els ha fet perdre posicions a la classificació.

De cara a la tercera ronda han buscat una puntuació segura amb el 4 de 9 amb folre i agulla, que han deixat en carregat. Al quart torn han repescat el 9 de 9, que aquest cop han dut a plaça amb tres enxanetes que han coronat les tres torres a gran velocitat. La construcció, però, s’ha acabat enfonsant. La classificació seguia dibuixant una disputa directa amb la Vella de Valls, de manera que els vilafranquins han apostat per utilitzar la cinquena ronda amb el 4 de 10 emmanillat, que ha fet llenya després de ser carregat.

Veient l’elevada puntuació assolida pels penedesencs, la Vella ha renunciat a fer ús d’aquesta cinquena ronda, per a la qual havia anunciat el 2 de 8 sense folre. La decisió dels rosats ha provocat un esclat d’eufòria entre l’afició vilafranquina, que ha celebrat el títol desplegant la seva tradicional pancarta gegant per cobrir la graderia verda.

Tot i descartar la lluita pel títol a l’últim instant, la Vella s’havia postulat al llarg de tot el concurs per desbancar Vilafranca amb una gran exhibició. I és que arribaven a la TAP amb un programa ambiciós de castells desfolrats i de 10 pisos per batallar el podi. Així, han obert la primera ronda amb un pletòric 4 de 9 sense folre, però a segona ronda s’han encallat quan el 4 de 10 amb folre i manilles, el seu gran objectiu, els ha quedat en intent. Seguidament, el 4 de 9 amb l’agulla els ha quedat en carregat, i a quarta ronda hi han tornat amb el 4 de 10, que aquest cop sí que han pogut carregar.

La Jove de Tarragona irromp al podi

La Colla Jove dels Xiquets de Tarragona s’ha colat a la tercera posició trencant els pronòstics inicials. Els liles han fet història descarregant el 3 de 10 amb folre i manilles, fita que els ha catapultat momentàniament a dalt de tot de la taula. La resta de l’actuació l’han completat descarregant el 2 de 9 i carregant el 5 de 9 amb folre.

Al seu torn, la Colla Joves Xiquets de Valls arribava a la TAP com una de les favorites a ocupar el podi però ha acabat en quart lloc. Els diables vermells han intentat en dues ocasions el 3 de 10 emmanillat, però s’ha trencat les dues vegades quan faltava poc per coronar-lo. Els vallencs prèviament han exhibit el pilar de 8 amb folre i manilles i han carregat el 2 de 8 sense folre, ‘la bèstia indomable’. Han completat l’actuació fent ús de la cinquena ronda descarregant el 3 de 9.

Pel que fa a la resta de la classificació, els Moixiganguers d’Igualada han marxat eufòrics de Tarragona situats en cinquena plaça. Els morats han descarregat el 3 i el 4 de 9 -el primer de la seva història-, al qual hi ha sumat el 5 de 8. El sisè lloc se l’han endut els Capgrossos de Mataró, que han descarregat el 2 de 9 amb folre i manilles i el 3 de 9. En dues ocasions han intentat i desmuntat el 5 de 9.

Els Xiquets de Reus, situats en setè lloc, han descarregat el 3 de 9 i el 5 de 8, mentre han deixat en carregat el 2 de 8 folrat. Els han seguit al rànquing els Castellers de Barcelona, que han acabat en vuitena posició després de descarregar el 4 de 9 i el 7 de 8, i d’haver carregat el 5 de 8.

La novena posició ha estat per als Nens del Vendrell, que han resolt el seu pas per la TAP descarregant el 4 de 9 folrat, així com el 7 de 8 i el 3 de 8. La següent plaça ha estat per als Xiquets de Tarragona, amb el 5 i el 3 de 8 descarregats, mentre han carregat el 4 de 9.

Les dues últimes posicions d’aquest diumenge les han ocupat els Castellers de Sants i els Marrecs de Salt. Els primers han completat el 4 de 9, el 2 de 8 i el 3 de 7, mentre que els blaus han descarregat els seus tres castells a les tres rondes inicials: el 5, el 3 i el 2 de 8 folrat.

Els Nois de la Torre i el Castellers de Lleida, guanyadors de les jornades preliminars

Tot i que el gran focus mediàtic s’ha centrat en la final d’aquest diumenge per la disputa entre les dotze millors colles segons el rànquing casteller, el concurs ja havia celebrat dues altres jornades prèviament. Han estat dos preliminars en els quals s’han enfrontat les colles classificades entre les posicions 13 i 42 de la classificació que elabora la Coordinadora.

Les divuit colles situades a la part mitja de la taula es van enfrontar ahir dissabte a la mateixa Tàrraco Arena Plaça. Els Castellers de Lleida es van imposar com a guanyadors gràcies al 2 de 8 amb folre que van carregar en cinquena ronda, a més del 7 de 8 i el 3 de 8 sumant un total de 2.375 punts.

Prèviament, ara fa una setmana s’enfrontaven a Torredembarra les dotze colles del final de la classificació. El triomf va ser per als locals Nois de la Torre, revalidant la victòria aconseguida el 2022. Els torrencs van descarregar el 5 de 7 amb l’agulla i el 7 de 7 amb l’agulla, a més de carregar el 2 de 7.