Els Castellers de Vilafranca després de guanyar el Concurs: «Ens agrada lluitar fins al final»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Els Castellers de Vilafranca han agraït a la Vella de Valls haver-ho posat «tant difícil» fent-los competir fins a la cinquena ronda. «Som una colla que ens agrada lluitar fins al final», han explicat Àngel Grau, cap de colla dels verds, en la roda de premsa posterior al Concurs de Castells. Alhora, els de Vilafranca han demanat que s'adapti la normativa de la competició i es permeti fer el 9 de 9 amb una sola enxaneta. De la seva banda, Manel Urbano, cap de colla de la Vella, ha posat en valor la «lluita interna» per «desbloquejar» moments complicats amb la canalla després de l'accident per Sant Fèlix: «aquesta batalla l'hem guanyat amb diferència. Esperem poder estar una mica més amunt l'edició que ve».

Per Urbano, la jornada ha servit per ajudar les «personetes petites» de la colla, que aquest diumenge han fet un «pas endavant», i ha celebrat haver recuperat un castell «especial» com és el 4 de 9. «Gràcies per les mostres afecte», ha agraït.

De la seva banda, Adrià Calvet, cap de colla Jove de Tarragona, ha mostrat l'orgull i la satisfacció de «jugar» a casa i fer-ho amb grans castells. «Tenim l'oportunitat cada dos anys i la Jove és molt forta. Esperem continuar competint amb aquests dos monstres que són la Vella i els de Vilafranca», ha conclòs.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dit que ha estat un Concurs «meravellós». Després de felicitar les colles guanyadores, Viñuales ha assegurat que els castells són un «regal que cada dia més gent valora». «No només a Catalunya, també arreu del món», ha subratllat destacant que hi havia acreditats més de 400 periodistes de 15 països diferents.

149 assistències sanitàries

Durant la jornada de diumenge s’han fet 149 assistències sanitàries a la TAP, 25 de les quals han necessitat ser traslladades a un centre hospitalari. Al final del certamen, 17 castellers del total dels hospitalitzats ja havien rebut l’alta. El dispositiu sanitari ha estat conformat per la Creu Roja, la Xarxa Santa Tecla i Protecció Civil.