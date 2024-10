Arrenca la final del Concurs de Castells amb les dotze millors colles del moment

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

ACN Tarragona - La Tàrraco Arena Plaça (TAP) és un estol multicolor de camises aquest diumenge amb el tret de sortida a la final del XXIX Concurs de Castells. La disputa se celebra cada dos anys per posar a prova les dotze millors colles del moment segons el rànquing elaborat per la Coordinadora de Colles Castelleres. Les més ben posicionades i favorites a pugnar pel títol d’enguany són els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Joves Xiquets de Valls. Els primers han guanyat el concurs en onze de les últimes tretze edicions. I és que el 2000 i el 2018 el triomf se’l va endur la Vella. Al seu torn, la Joves anhela a trencar aquesta alternança i guanyar un concurs que es va embutxacar tres vegades als anys 80 i 90. La quarta colla que arriba amb més bona forma al concurs és la Jove Xiquets de Tarragona. Segons el rànquing, els cinquens classificats són els Minyons de Terrassa, però els malves declinen sistemàticament participar de la cita biennal perquè són contraris a l’esperit competitiu en què es basa aquesta jornada.

D’aquesta manera, la següent colla que entra a participar a la final a la TAP són els Capgrossos de Mataró, seguits dels Xiquets de Tarragona, els Moixiganguers d’Igualada, els Castellers de Barcelona, els Castellers de Sants i els Xiquets de Reus. Tanquen el grup de colles classificades els Nens del Vendrell i els Marrecs de Salt.

Les dotze colles reuneixen avui un ampli seguiment de camises per fer pinya. La diversitat de colors s’ha estès arreu de la TAP, on a les 9 h ja han sonat les primeres gralles per celebrar l’entrada de les colles. L'ambient festiu ha impregnat l'arribada de tots els grups, si bé l'entrada dels Castellers de Vilafranca ha estat sonorament xiulada per tota la plaça.

El nivell elevat de les construccions previstes al llarg d’aquest diumenge fa preveure que la jornada s’allargarà fins passades les quatre de la tarda. El Concurs de Tarragona és la cita que més expectació mediàtica genera envers el món casteller. Enguany hi ha acreditats més de 400 comunicadors procedents de 15 països.

Els Nois de la Torre i el Castellers de Lleida, guanyadors de les jornades preliminars

Tot i que el gran focus mediàtic se centra en la final d’aquest diumenge, el XXIX Concurs de Castells ha celebrat dues altres jornades prèviament, en les quals s’han enfrontat les colles classificades entre les posicions 13 i 42 del rànquing de la Coordinadora.

Les divuit colles situades a la part mitja de la taula es van enfrontar ahir dissabte a la mateixa TAP. Després d’una llarga jornada, finalment els Castellers de Lleida es van imposar com a guanyadors gràcies al 2 de 8 amb folre que van carregar en cinquena ronda, a més del 7 de 8 i el 3 de 8 sumant un total de 2.375 punts.

Prèviament, ara fa una setmana s’enfrontaven a Torredembarra les dotze colles del final de la classificació. El triomf va ser per als locals Nois de la Torre, revalidant la victòria aconseguida el 2022. Els torrencs van descarregar el 5 de 7 amb l’agulla i el 7 de 7 amb l’agulla, a més de carregar el 2 de 7.