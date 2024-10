L'espectacle casteller més internacional pren Tarragona aquest cap de setmana

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Tarragona tornarà a ser l'escenari aquest cap de setmana del Concurs de Castells, la gran cita cada dos anys del calendari de les colles. Un total de 42 colles prenen part en la triple jornada de l'esdeveniment: 12 ja ho van fer diumenge a Torredembarra, però el plat fort de la competició arribarà aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, en què 18 colles hi actuaran dissabte i 12 més -les més ben classificades del rànquing- ho faran diumenge. Com a principals reclams, s'esperen construccions de 9 i de 10, torres netes i castells que no s'han descarregat mai. Un any més, els Castellers de Vilafranca -que aspiren a revalidar el títol- i les dues colles dels Xiquets de Valls parteixen com a favorites per situar-se en primera posició.

El Concurs de Castells es diferencia de la resta d’actuacions del calendari casteller pel seu format competitiu, que té un reglament escrit, una puntuació per a cada castell, un jurat que valida i decideix els casos dubtosos i una classificació final; i per la gran quantitat de colles que hi participen.

Un cop celebrada l’edició del Concurs de Castells post-pandèmia el 2022, ara fa dos anys, aquesta edició del Concurs arriba en un moment dolç per a la gran majoria de colles, amb un registres i un estat de forma pre-pandèmics.

També és l’única diada en què el públic paga una entrada per veure l’espectacle, en el cas de la doble jornada de Tarragona. Durant els dos dies del Concurs de Castells de Tarragona es preveu que més d’11.000 persones, sense comptar els castellers, assisteixin de públic a la Tarraco Arena Plaça, unes 5.000 dissabte i 6.000 diumenge.

El concurs ha vist créixer el seu interès internacional. L’expectació que ha aixecat el certamen fa que s’hagin acreditat uns 400 periodistes i professionals d’un centenar de mitjans de comunicació nacionals i internacionals, cent més que en l’última edició. Corresponen a trenta mitjans de quinze països de tot el món.