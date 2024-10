Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau obtenen la segona posició amb el primer 5 de 8 del seu historial

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Els Castellers de Lleida han guanyat la jornada de dissabte del Concurs de Castells gràcies al 2 de 8 amb folre que han carregat en cinquena ronda, a més del 7 de 8 i el 3 de 8 sumant un total de 2.375 punts. En segona posició s'ha situat la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau amb el primer 5 de 8 del seu historial, un castell que els del barri tarragoní han acompanyat del 3 i el 4 de 8 aconseguint 2.345 punts. Els Castellers de la Vila de Gràcia han obtingut el tercer lloc amb el 2 de 8 amb folre carregat i el 3 i 4 de 8 (2.135 punts). A la quarta i cinquena posició han arribat els Castellers de Sant Cugat amb 2.115 punts i els Sagals d'Osona amb 2.010 punts.

Aquest dissabte a la tarda s'han concentrat a la Tarraco Arena Plaça (TAP) les divuit colles classificades per la segona jornada del certamen. La primera jornada es va celebrar diumenge passat a Torredembarra i la darrera serà aquest diumenge, amb les dotze millors colles del món casteller. La regidora de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat que ha estat una tarda «molt emocionant» perquè s'ha decidit en la cinquena ronda el podi final.

Els Castellers de Lleida s'han emportat el primer premi de la jornada de dissabte del Concurs de Castells lluitant-lo fins al final. Després d'un 4 de 8, a segona ronda han completat el segon 7 de 8 de la seva trajectòria després que el fessin la setmana passada en el marc de la diada de Sant Miquel de Lleida.

A tercera ronda han descarregat el 3 de 8, però amb això no en tenien prou per ser al capdamunt del podi després que els de Sant Pere i Sant Pau descarreguessin el 5 de 8. Així, els de Ponent han optat pel 2 de 8 amb folre a quarta ronda. Amb dosos col·locats, l'han desmuntat perquè no presentava garanties. Aquest castell els de Ponent el van recuperar per les festes de maig de Lleida després de dotze anys i a cinquena ronda l'han pogut completar sent aquesta la carta guanyadora.

És la primera vegada a la història que els lleidatans guanyen la jornada del concurs. «Ha estat un premi per a nosaltres», ha comentat el cap de colla dels Castellers de Lleida, Marc Giné.

Primer 5 de 8 de Sant Pere i Sant Pau

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau s'ha anotat el primer 5 de 8 del seu historial després de fer amb solvència els dos castells bàsics de 8. Era el primer cop que els del barri cooperativista intentaven la catedral i tot i el tremolí en la descarregada, l'han executat a la perfecció. Un 5 de 8 que els ha valgut la segona posició del rànquing d'aquest dissabte.

«Estem en un núvol», ha manifestat el cap de colla dels de Sant Pere i Sant Pau, Jordi Gaya que ha aprofitat per felicitar els de Ponent per una victòria «merescuda».

Els graciencs carreguen el 2 de 8 amb folre

Els tercers classificats han estat els Castellers de la Vila de Gràcia a qui se'ls ha truncat els plans només començar quan el 2 de 8 amb folre els ha quedat en carregat a primera ronda. El castell ha patit una revinclada al col·locar-se l'acotxador i l'estructura ha quedat tocada. Just després de fer l'aleta, el pom de dalt s'ha despenjat. Finalment, els graciencs s'han hagut de conformar amb el 3 i el 4 de 8.

El cap de colla dels de Vila de Gràcia, Ferran Pons, ha dit que ha estat un dia «molt dur» perquè portaven el 3 de 9 amb folre en cartera. I ha explicat que després de caure, ha hagut de fer canvis en les estructures del 3 i el 4 de 8.

Els Castellers de Sant Cugat han estat els quarts després que no se'n sortissin amb l'objectiu del dia, el 2 de 8 amb folre. Així, s'han hagut de conformar amb el 4 de 8, el segon 7 de 8 de la seva trajectòria i el 2 de 7 a última ronda. Al número cinc s'han situat els Sagals d'Osona gràcies al 4 de 8, el 9 de 7 i el 2 de 8 amb folre carregat.

A la sisena posició s'han situat els Castellers de Sabadell (1.940 punts) completant el 3 i el 4 de 8 i el 2 de 7 com a millors castells. Els setens han estat la Colla Castellera Jove de Barcelona que després de fer el 4 de 8, ha completat el 3 de 8 i el 9 de 7 per primera vegada a la seva història obtenint 1.910 punts. Els Castellers d'Esplugues han quedat vuitens amb el 3 de 7 per sota, el 4 de 8 i el 9 de 7 (1.670 punts).

Empat en la desena posició

Els Xicots e Vilafranca s'han posicionat al número nou amb 1.665 punts. Els vilafranquins han fet el 5 de 7, el 4 de 8 i han carregat el 3 de 8. La desena posició ha estat pels Xics de Granollers i els Castellers de Terrassa (1.660 punts). Els primers han fet el 4 de 8, el 2 de 7 i el 5 de 7 com a millors construccions, mentre que els terrassencs han descarregat el 2 de 7, el 4 de 8 i el 5 de 7.

Els Bordegassos de Vilanova han estat els dotzens amb el 9 de 7 i el 4 de 8 carregats i el 5 de 7 obtenint 1.470. El lloc tretze ha estat pels Castellers de Berga amb el 5 de 7, el 4 de 8 i el 7 de 7 (1.455 punts).

Els Tirallongues de Manresa han quedat catorzens (1.435 punts). Han fet el 4 de 8, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla com a millors estructures. Quinzens han estat els Xiquets del Serrallo aixecant el 5de7, el 9 de 7 i el 7 de 7 (1.395 punts). Setzens, la Jove de Sitges amb el 5 de 7, el 7 de 7 i el 2 de 7 carregat com a millors construccions (1.345 punts). Dissetens, els Castellers de Mollet que han completat el 5 de 7 i el 3 de 7, a més d'un 2 de 7 carregat (1.235 punts). I en divuitena posició s'han situat els Castellers d'Esparreguera fent el 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 7 (1.095 punts).