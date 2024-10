Comença la jornada de dissabte del Concurs de Castells de Tarragona amb expectació i grans reptes

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Aquesta tarda ha començat la segona jornada del XXIX Concurs de Castells de Tarragona a la Tarraco Arena Plaça, en la qual 18 colles castelleres han arribat amb grans expectatives i la intenció d'oferir el millor de les seves construccions. Després de la jornada prèvia a Torredembarra el passat cap de setmana, on 12 colles van fer les seves actuacions, avui Tarragona acull el primer plat fort de la competició amb l’esperança de veure castells de gran envergadura.

Els primers castells ja s'han començat a aixecar davant d'un públic emocionat que omple les grades de la plaça, on més de 6.000 persones han assistit per presenciar una de les cites més destacades del calendari casteller, esgotant les entrades també en aquesta primera jornada. Colles d’arreu de Catalunya han arribat a la Tarraco Arena amb la intenció de mostrar les seves millors construccions, incloent-hi castells de 8 i 9 pisos, així com torres netes que podrien marcar la diferència en la classificació final.

Aquest cap de setmana es preveu intens i emocionant per al món casteller, amb el diumenge reservat per a les 12 colles més ben classificades. La diada de dissabte ja ha començat amb força, i tot apunta que viurem moments memorables en la tradició castelleres.