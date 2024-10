La Jove vol completar els castells pendents durant la temporada

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

El 2024 la Colla Jove Xiquets de Tarragona celebra el seu 45è aniversari, però a més es compleixen 30 anys del primer intent 5de9f de la seva història a l’antiga plaça de toros (va ser també el primer intent de l’era moderna dels castells) i 10 anys del primer 3de10fm que van carregar a la Tarraco Arena. El Concurs està marcat en vermell al seu calendari per tancar un cercle i retrobar-se amb la història. Per tot plegat tenen clar que aquests són els seus dos grans objectius.

La seva temporada ha estat condicionada per diferents contratemps que els han fet endarrerir els seus objectius: diades suspeses per falta d’assistència sanitària, lesions en llocs claus dels castells i un Sant Fèlix marcat per la caiguda de la Colla Vella, han impedit anar marcant el ritme dels castells que tenien previst.

El primer gamma extra, el 2de9fm, no va poder arribar fins a Sant Magí en un dia on també van provar el 5de9f que va caure just abans de fer la segona aleta. Per Sant Fèlix, i tampoc posteriorment, no van poder estrenar el 9de8 o el 4de9fa, que també tenien assajat i preparat per treure a plaça. I per tot això tampoc ha pogut sortir el castell de 10. La Jove ha estat brillant amb les manilles de 2de9 i de Pde8, que han descarregat quatre vegades cadascun.

Ara, al Concurs de Castells, han de completar tot allò que ha quedat pendent. Cal veure com aniran ensenyant els seus castells, però sembla clar que tant el 5de9f com el 3de10fm aniran dins les tres primeres rondes. Del primer, aquest 2024 han fet l’intent de Sant Magí i el van carregar per Santa Tecla-El Primer Diumenge, el segon no el proven des de la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès de 2019, no el carreguen des del Concurs de Tarragona el 2018 i no el descarreguen des de la diada de Santa Teresa al Vendrell el 2016 (l’únic que tenen completat al seu historial).

Per al tercer castell, la Jove de Tarragona pot jugar amb la garantia del 2de9fm, que ja han ensenyat aquesta temporada o pot intentar el 4de9fa, que no intenta des de Santa Tecla 2019, no carrega des del Primer diumenge d’aquell mateix anys i que no descarrega des de la mateixa diada de l’any anterior, el 2018. Fins i tot, podria entrar en el seu programa el Pde8fm, tot i que el recinte de la Tarraco Arena no és el més idoni per fer pilars ja que la falta de referència per als components del tronc dificulten la seva execució.

Tot i que ara només tenen al cap la cita del Concurs, a la Jove encara li quedarà una diada de compromís la setmana vinent al Vendrell amb la tradicional Fira de Santa Teresa, on han assolit algunes de les millors fites de tot el seu historial.