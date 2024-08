La diada de Sant Fèlix es reprèn després de l'evacuació d'una castellera de la Vella de Valls

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La diada de Sant Fèlix s'ha reprès després de més d'una hora d'aturada per l'evacuació d'un membre de la canalla de la Vella de Valls. Un helicòpter s'ha emportat la castellera a Sant Joan de Déu en estat greu però estable cap a dos quarts de tres de la tarda, segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Els de la camisa rosada han apostat pel 4 de 9 net en primera ronda, que han carregat.

El 'castell total', però, ha trontollat més del compte i s'ha desmoronat just després que l'anxaneta fes l'aleta i quan el pom de dalt començava a desmuntar-se. Ha estat un inici de diada accidentat, amb tres caigudes en els quatre primers castells, tots de gamma extra. De moment, es reprèn la segona ronda i, quan s'acabi, es decidirà com es procedeix. El SEM hi ha desplaçat també dues unitats terrestres.

En la diada de Sant Fèlix participen els Castellers de Vilafranca, que tenen l'objectiu de plantejar la millor actuació de la història, la Colla Jove dels Xiquets de Valls, l'única que abans de la diada havia completat el 2 de 8 sense folre fins el moment, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i, per últim, la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Pots seguir la Diada a TAC12 a través del següent enllaç.

