15 gamma extra llueixen a l’Arboç i el Catllar

Hi ha caps de setmana que no s’haurien d’acabar mai. Les diades de festa major de l’Arboç, Igualada i el Catllar van oferir un recital de castells com un altre 10 dels Castellers de Vilafranca, les estrenes sense folre de la Vella o la recuperació del pilar de 8 de la Jove de Tarragona i han regalat actuacions brillants mai vistes, com la millor de l’historial dels Moixiganguers d’Igualada. La Joves de Valls va porta la gamma extra també a la capital de l’Anoia però el 2de9fm es va trencar just abans de carregar-se.

Els Verds no oblidaran mai aquest cap de setmana on han fet vuit castells de gamma extra en total, set descarregats i un carregat. A l’Arboç van tornar a repetir la millor actuació de l’any que havien fet a Vilanova i la Geltrú: 4de9fa, 3de10fm, 5de9f i Pde8fm. Era la primera vegada que la població del Baix Penedès veia una colla completant quatre castells d’aquesta dificultat. I venien del Catllar, on unes hores abans havien fet dos gamma extra diferents més, el 2de9fm i el 9de8. Van repetir el Pde8fm per tancar la diada i el 5de9f, només carregat perquè es va trencar sortint els dosos.

La Colla Vella està satisfeta a mitges. A l’Arboç van estrenar el 2de8sf i al Catllar el 4de9sf i el Pde8fm, però tot i l’ampliació de gamma deixar carregats els sense folre va deixar un regust amarg a la colla. El dos es va trencar després de passar l’enxaneta perquè el castell va començar a patir per tots els pisos, mentre el quatre va caure quan molta gent ja el veia descarregat amb la canalla fora.

El pilar de 8 era una necessitat que han de repetir varies vegades fins a final de temporada. L’altre gamma extra que van ensenyar va ser el 4de9fp al Catllar, que tenia un pilar de set massa sacrificat en la carregada i es va pagar a l’hora de descarregar. Les dues diades es van completar amb els castells bàsics de nou: el 3de9f va anar els dos dies pensant en el 3de10fm, mentre el 4de9f es va descarregar a l’Arboç.

La Jove de Tarragona va tancar el cap de setmana emmanillant les dues diades tal com havia anunciat el seu cap de colla en el darrer assaig. L’evolució del pilar, des de que a finals de 2023 van ensenyar la nova alineació, ha estat extraordinari i al Catllar i l’Arboç va arribar la culminació descarregant dues vegades el Pde8fm, un castell molt celebrat per tota la colla. A aquestes manilles li van afegir novament les del 2de9fm, que van repetir després de l’estrena per Sant Magí.

Quatre manilles en set dies. A més, el cap de setmana els ha servit per descarregar també dues vegades el 3de9f pensant en el 3de10fm i el 4de9f al Catllar, ja que a l’Arboç es va resistir i van fer un intent desmuntat. Amb el 2de8f i el 4de8a van rodar la gamma alta de vuit.

Si a l’Arboç van veure sis castells de gamma extra i al Catllar en van veure nou, a Igualada es van quedar a les portes del 2de9fm. La Joves de Valls el va intentar a la segona ronda però el castell es va trencar just abans de la carregada. Els vermells havien començat amb el 3de9f i van tancar amb un 4de9f especialment treballat.

Ja no van tenir opció de repetir novament el Pde8fm que havien descarregat enguany perquè la pluja va obligar a suspendre la diada abans dels pilars de mèrit. Qui va sortir eufòric de plaça van ser els Moixiganguers d’Igualada que van completar la millor actuació de la seva història estrenant tres castells que enguany encara no havien provat.

El 3de9f era el cinquè descarregat de la seva historia i el primer que feien a la plaça de l’Ajuntament, igual que el 4de8a de la tercera ronda, que també estrenaven davant el consistori. Abans, a la segona ronda, havien tornar a fer el 5de8, que no els ha caigut mai. Els Xiquets de Reus, condicionats per algunes absències, van tenir en el 4de8 el seu millor castell.

