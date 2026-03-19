Roda de Berà continuará en situación de «sequía» porque los pozos no se han recuperado a pesar de las lluvias

El Ayuntamiento de Roda de Berà lamenta que los acuíferos y pozos municipales no se han recuperado «suficiente ni de forma homogénea», a pesar de las intensas lluvias de los últimos meses. El consistorio alerta que la población continuará en «situación de sequía» este año que «obliga a mantener una gestión prudente y responsable de los recursos hídricos».

Según los datos presentados en una comisión específica este miércoles, el sistema de abastecimiento municipal continúa «en tensión», sobre todo en los barrios del norte. El consistorio tiene en marcha una campaña para encontrar «fugas ocultas» y repararlas, con la financiación de la ACA. Recientemente, se localizó una fuga de 30 metros cúbicos diarios, «la cantidad de agua con la que se llena una piscina».

El consistorio hace un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración de la ciudadanía para hacer un uso consciente y eficiente del agua. Los pozos de la Plaza Martorell y la calle Roma han mejorado, pero el nuevo pozo de Cal Llorenç sigue registrando una bajada tanto en el nivel como en su rendimiento. Por otra parte, el pozo de Berà Mar, con agua salobre, se mantiene como recurso complementario destinado a usos no potables, como el riego, la limpieza viaria o para llenar la piscina municipal, hecho que limita todavía más la disponibilidad de agua apta para el consumo humano.

El Ayuntamiento, delante de este escenario, y no instalará duchas en las playas, pero abrirá los lavapies. También se limitará el funcionamiento de algunas fuentes de boca, y se aplicarán criterios de eficiencia en el uso del agua en espacios públicos.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Roda de Berà sigue avanzando en el proyecto de conexión al minitrasvase del Ebro del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). La entrada del municipio vecino de Bonastre al proyecto lo ha ralentizado. Con la conexión se prevé mejorar la recuperación del sistema de abastecimiento y conectar el resto de depósitos municipales.